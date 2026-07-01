Álex Abrines lanza un aviso a Baba Miller antes de su debut en la NBA: "Tendrá que tener paciencia"

El baloncesto mallorquín tiene nuevo referente. Baba Miller se convirtió en el tercer jugador de la isla, después de Rudy Fernández y Álex Abrines, en ser elegido en el Draft de la NBA -cuarto balear si se cuenta con Sergi Llull- y formar parte del selecto grupo de jugadores que forman parte de la mejor liga de baloncesto del mundo. “Que tenga paciencia, la NBA es muy complicada cuando vienes de fuera”, le ha sugerido Abrines en la presentación de su campus este miércoles en Palma. El exjugador mallorquín ya sabe lo que es afrontar una primera temporada en la liga americana y advierte a Miller antes de su inicio de carrera en la NBA como integrante de Los Angeles Clippers: “A todos nos ha pasado, el primer año de rookie habrá momentos que no juegue”, pero le aconseja que es en estos momentos cuando “tendrá que trabajar más, tener paciencia y aprovechar cada oportunidad cuando le toque”.

Álex Abrines estuvo tres años en la NBA (2016-2019) como integrante de los Oklahoma City Thunder, temporadas en las que compartió vestuario con destacadas figuras del baloncesto como Russell Westbrook, MVP de la liga en 2017 (jugando con Abrines), Paul George o Carmelo Anthony, integrantes del Salón de Fama de la NBA. Es por ello por lo que el exjugador mallorquín recomienda a Baba Miller, que fue elegido en el puesto 36 de la segunda ronda del draft, que mientras esté en la NBA se dedique “a mejorar lo máximo, a aprender de los jugadores que tenga a su lado y que intente aprovechar la mínima oportunidad que tenga”.

El exjugador profesional es seguidor del baloncesto mallorquín y ha vivido la alegría del ascenso del Azulmarino a la Liga Femenina Endesa y los nervios de la permanencia en la última jornada del Fibwi y el Palmer. “El Azulmarino ha hecho un muy buen proyecto, han conseguido subir y están haciendo un gran equipo para la próxima temporada”, afirma Abrines. El ex del Barcelona reconoce que para los dos conjuntos mallorquines de Primera FEB “no es fácil” ascender a la máxima categoría “teniendo dos equipos luchando” y señala que él es “partidario” de que solo haya un equipo de la isla peleando por subir pero “más fuerte económicamente”.

Álex Abrines ha alabado el proyecto del Azulmarino, apostando fuerte por el baloncesto femenino y local para dar espacio a las jugadoras de la isla. “Se debería haber hecho hace años porque muchos jugadores y jugadoras han llegado a Primera y creo que es lo que falta aquí, tener un equipo referente para tener el escaparate para todos estos jóvenes que quieren dedicarse a esto, como ha hecho el Azulmarino”.