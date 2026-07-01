Álex Abrines abre la puerta a volver al baloncesto como entrenador

Tras un año de su retirada del básquet profesional, Álex Abrines vuelve con la VII edición de su Campus y lo hace con la ilusión y las ganas de volver a vivir este deporte, abriendo las puertas a emprender su andadura en los banquillos: “Cuando me retiré dije que el primer año no haría nada. Ahora tendré que reflexionar, pero sí que algo miraré de hacer, supongo que en La Salle para estar con algún niño o equipo”, declaraba el exjugador, quien descartó su figura “como primer entrenador”, pero dejó caer que su intención es “hacer alguna tecnificación”.

El mallorquín, que ha presentado su nueva edición del “Campus Álex Abrines” en un acto celebrado este miércoles en Hyundai Proa Automoción, se ha mostrado contento tras su primer año sin el baloncesto profesional en su día a día y reconoce que ha encontrado otro deporte en el que se refugia: “He estado bastante bien. La decisión la tomé con mucho tiempo de reflexión y estaba preparado mentalmente. Esta año he tenido la mente ocupada en otras cosas como el golf, que me quita muchas horas”. Abrines, que se retiró el verano pasado con 31 años al priorizar su salud mental y el pasar tiempo con los suyos, valora que ha podido dedicar tiempo a cosas que antes no podía como “disfrutar de la familia, viajar con ellos e ir a la escuela con mis hijas” y afirma que ahora puede hacer de “padre al cien por cien”.

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Este verano, el exjugador profesional estará ocupado en el Polideportivo de Muro del 4 al 10 de julio con su séptima edición de un campus que “roza el lleno” de inscritos con 125 jugadores y jugadoras. “Lo afronto con ganas, es algo que me hace ilusión y ahora es lo único que tengo en relación al básquet”, declara Abrines. Por su parte, Miquel Porquer, alcalde de Muro, ha agradecido al exjugador mallorquín su confianza en el pueblo y sus instalaciones para realizar el campus allí y ha recalcado que este año los niños y niñas inscritos podrán disfrutar de “un nuevo parqué, de última generación, parecido al de Son Moix”.