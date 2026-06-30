Revolución en el fútbol sala: así cambia la liga que jugará el Palma Futsal

El Illes Balears Palma Futsal ya sabe a qué atenerse el próximo curso. La temporada 2026-2027 marcará el inicio de una nueva etapa en el fútbol sala español, después de que la asamblea general de la Federación Española de Fútbol aprobase este martes el nuevo formato de la liga, una remodelación de las competiciones de la élite masculina que busca incrementar su interés competitivo.

La principal novedad será la división de la fase regular en dos torneos independientes: apertura y clausura. El primero se disputará entre septiembre y diciembre y el segundo entre enero y mayo. Ambos constarán de 15 jornadas, en las que los 16 equipos se enfrentarán una sola vez entre sí, disputando siete u ocho encuentros como locales. Cada torneo coronará a su propio campeón.

Tras la conclusión del Clausura se celebrarán las eliminatorias por el título, que decidirán al campeón absoluto de la temporada. En ellos participarán ocho equipos: los dos primeros clasificados del apertura, los dos mejores del clausura y los cuatro conjuntos con mayor puntuación acumulada entre ambos torneos, ampliándose este número si coinciden algunos de los ya clasificados. Las eliminatorias de cuartos de final, semifinales y final se disputarán al mejor de tres partidos.

El nuevo sistema también modifica el reparto de las plazas para la Liga de Campeones europea. Si el vigente campeón continental es español, la liga dispondrá de una única plaza, que corresponderá al campeón de la temporada o, si coincide, al equipo con mayor puntuación conjunta entre apertura y clausura. Si también se diera esa coincidencia, la clasificación recaería en el finalista de las eliminatorias por el título.

Si el campeón de Europa no fuera español, España contará con dos plazas: una para el campeón de la temporada y otra para el equipo con más puntos acumulados en los dos torneos, recurriendo igualmente al finalista si hubiera coincidencia. El descenso también se decidirá por la clasificación acumulada, perdiendo la categoría los dos equipos con menor puntuación total entre apertura y clausura.

La otra gran novedad será la unificación de las Copas de España y del Rey en un torneo, cuya fase final se disputará en marzo. La competición contará con ocho participantes y reunirá a equipos de hasta cuatro categorías, con un máximo de 96 clubes implicados. Seis plazas corresponderán a los seis primeros clasificados del torneo Apertura, mientras que las dos restantes se decidirán mediante un sistema eliminatorio en el que participarán clubes de segunda B, tercera, segunda y Prime que no hayan logrado la clasificación directa.

Calendario de Liga

En lo que respecta al calendario del Illes Balears Palma Futsal, el sorteo de la RFEF ha deparado un estreno con tintes de tradición. Los hombres de Antonio Vadillo disputarán la primera jornada del Torneo Apertura el próximo 13 de septiembre visitando la pista del FS García, lo que supondrá arrancar la competición liguera en la cancha de Santa Coloma por tercera vez en las últimas cuatro temporadas. Los aficionados baleares tendrán que esperar hasta la jornada doce, fijada para el 13 de diciembre de 2026, para presenciar el duelo frente al vigente campeón, el Barça, en el Palau Municipal d'Esports Son Moix. El partido del Torneo de Clausura frente al conjunto azulgrana tendrá lugar en la jornada once, con el Palma rindiendo visita al Palau Blaugrana.

El calendario del Palma Futsal en la nueva Liga Prime. El calendario del Palma Futsal en la nueva Liga Prime.

Los cierres de ambos campeonatos también tendrán una importancia especial por la trascendencia de los puntos en juego. La última jornada del Apertura se disputará en Son Moix el 30 de diciembre de 2026, con la visita del Jaén Paraíso Interior, mientras que el telón de la fase regular se bajará el 16 de mayo de 2027 en la pista del recién ascendido El Ejido Futsal.

Esa clasificación acumulada será decisiva tanto para completar las plazas del Playoff por el título como para determinar los dos descensos y la clasificación para la UEFA Futsal Champions League, cuya asignación dependerá de la normativa aprobada por la RFEF para la próxima temporada.