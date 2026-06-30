Tenis | Grand Slam
Jaume Munar sorprende a Cerúndolo y avanza a la segunda ronda en Wimbledon
El mallorquín elimina al argentino en cuatro sets y se enfrentará al británico Jacob Fearnley
El tenista mallorquín Jaume Munar, número 44 del ranking, dio la sorpresa al vencer en Wimbledon al argentino Francisco Cerúndolo, 21 de la ATP que recientemente ganó el torneo de Queen's, por 6-1, 6-4 y 6-3, y avanza a segunda ronda del Grand Slam británico por quinta vez.
El partido, que tuvo una duración de 1 hora y 45 minutos, estuvo dominado por el tenista de Santanyí, que no concedió ninguna rotura de saque y se mostró muy fiable al saque.
Munar, que el año pasado alcanzó la tercera ronda, se despegó muy pronto en el primer set, ya que después del 1-1 inicial, consiguió cinco juegos de forma consecutiva para cerrar la manga.
El mallorquín, de 29 años, mantuvo la buena dinámica y después de salvar tres oportunidades de 'break' en el segundo juego, contestó quebrando el saque del argentino en el siguiente.
Esa renta fue capaz de conservarla durante todo el set para aumentar la ventaja y dar un paso más a la victoria.
El porteño no logró meterse en el duelo y Munar, con un 'break' en el primero y otro en el noveno, se aseguró el pase a la segunda ronda, donde se enfrentará al británico Jacob Fearnley, que entró a cuadro principal por una invitación, y que derrotó al estadounidense Alex Michelsen por 3-6, 4-6, 6-2, 6-3 y 6-2.
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