Baloncesto | Primera FEB
El Fibwi Mallorca incorpora a Adrià Moncanut
El club mallorquín ficha al base catalán de 23 años procedente del Iraurgi de Segunda FEB
El Fibwi Mallorca 2026/27 sigue tomando forma. Tras las incorporaciones de Hugo Ferreira, Sergi Huguet y Jaume Lobo, el club ha cerrado la llegada de Adrià Moncanut. El base de 23 años, nacido en Girona, llega procedente del Iraurgi de la Segunda FEB, siendo el base titular del conjunto vasco y uno de los jugadores a seguir. Su talento y calidad no han pasado desapercibidos para la dirección deportiva y cuerpo técnico del Fibwi. De hecho, ya coincidió con el técnico Álex Formento en su paso por las categorías inferiores del Bàsquet Girona.
Durante la pasada temporada, en Iraurgi, Moncanut disputó un total de 34 encuentros con una media de 27,17 minutos, anotando 10,5 puntos, capturando 3,6 rebotes y repartiendo 3,7 asistencias por partido. Ahora, el jugador catalán aterriza en la isla dispuesto a vivir un intenso año junto al resto de sus compañeros de equipo en una exigente Primera FEB en la que el Fibwi buscará consolidarse definitivamente tras su regreso la temporada pasada.
- Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma
- La Aemet anuncia una bajada de las temperaturas en Mallorca y avisa de tormentas en el interior
- El pecio de Ses Fontanelles emerge del mar: “Es un día histórico” para la arqueología en Mallorca
- La Audiencia de Palma anula la paternidad de una niña nacida de un tratamiento de fertilidad
- Palma pierde otra de sus fiestas populares: Orgull Llonguet suspende Canamunt y Canavall
- Una creadora de contenido desata el debate tras contar cuánto ha gastado viviendo un mes en Mallorca
- Varios aviones frustran la toma de tierra en Palma por cizalladura y se desvían a otros aeropuertos
- Los vecinos de La Soledat reclaman rehabilitar Can Ribas: 'El problema no es el circo, sino que el barrio deje de degradarse y se empiece a actuar