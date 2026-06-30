El Fibwi Mallorca incorpora a Adrià Moncanut

El Fibwi Mallorca 2026/27 sigue tomando forma. Tras las incorporaciones de Hugo Ferreira, Sergi Huguet y Jaume Lobo, el club ha cerrado la llegada de Adrià Moncanut. El base de 23 años, nacido en Girona, llega procedente del Iraurgi de la Segunda FEB, siendo el base titular del conjunto vasco y uno de los jugadores a seguir. Su talento y calidad no han pasado desapercibidos para la dirección deportiva y cuerpo técnico del Fibwi. De hecho, ya coincidió con el técnico Álex Formento en su paso por las categorías inferiores del Bàsquet Girona.

Durante la pasada temporada, en Iraurgi, Moncanut disputó un total de 34 encuentros con una media de 27,17 minutos, anotando 10,5 puntos, capturando 3,6 rebotes y repartiendo 3,7 asistencias por partido. Ahora, el jugador catalán aterriza en la isla dispuesto a vivir un intenso año junto al resto de sus compañeros de equipo en una exigente Primera FEB en la que el Fibwi buscará consolidarse definitivamente tras su regreso la temporada pasada.