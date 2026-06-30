Voleibol | Superliga Masculina
El ConectaBalear Manacor anuncia sus primeros cuatro fichajes para la temporada 2026-27
El equipo mallorquín incorpora a los colocadores Juan Manuel Giulietti y Stefan Thiel, al central Ruslanas Sustauskas y al opuesto Diego Kunda
El ConectaBalear Manacor ya ha puesto en marcha la construcción de su plantilla para la temporada 2026-27. Tras firmar el mejor curso de su historia, con la conquista de la Copa del Rey, las semifinales de la Superliga Masculina de voleibol y su participación en competición europea, el conjunto manacorí ha anunciado sus cuatro primeros fichajes para afrontar un nuevo proyecto con el objetivo de seguir compitiendo por los títulos.
La dirección deportiva ha apostado por una mezcla de juventud, talento y experiencia internacional para compensar las numerosas bajas sufridas este verano, después de que hasta diez jugadores abandonaran el club rumbo a equipos de mayor entidad.
Los refuerzos
El primer refuerzo es el colocador argentino Juan Manuel Giulietti, de 24 años, que llega procedente de River Plate para cubrir la vacante dejada por Rubén Lorente, uno de los referentes históricos del club y MVP de la última Copa del Rey. El sudamericano destaca por su capacidad para dirigir el juego y su experiencia en la Superliga argentina.
También para la dirección del equipo llega el alemán Stefan Thiel, de 28 años, procedente del Panionios griego. Con experiencia en la Bundesliga alemana y en la liga checa, aportará liderazgo, solidez y un importante bagaje internacional.
En el centro de la red, el ConectaBalear incorpora a Ruslanas Sustauskas, joven central hispano-ucraniano procedente del CV Roquetes, llamado a cubrir una posición especialmente castigada tras las salidas de Álex Ribas y Gustavo Romani. El club, además, no descarta reforzar todavía más esa demarcación.
La cuarta incorporación es el opuesto Diego Kunda, de 18 años, que llega desde el FC Barcelona. Internacional en categorías inferiores y elegido MVP del Campeonato de España júnior, está considerado una de las grandes promesas del voleibol español y aportará potencia ofensiva y margen de crecimiento.
Con estos cuatro fichajes, el ConectaBalear Manacor da el primer paso en la confección de una plantilla que todavía no está cerrada y que volverá a aspirar a ser protagonista tanto en la Superliga como en la competición europea, después de una temporada histórica para la entidad manacorina.
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