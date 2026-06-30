Cinco finalistas baleares y una plata histórica en los Nacionales de base de escalada

La escalada balear ha firmado una actuación histórica en el Campeonato de España en Edad Escolar (CESA) 2026, disputado en Cáceres, al clasificar a cinco deportistas para las finales, algo que no conseguía desde hace cinco años.

El gran protagonista de la delegación de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (FBME) ha sido Dani Mendaña, que se proclamó subcampeón de España de bloque en categoría U17 tras completar una brillante competición. El escalador balear conquistó una histórica medalla de plata, confirmando su progresión y consolidándose como una de las grandes promesas de la escalada nacional. Además, también alcanzó la final en la modalidad de dificultad U17.

Los representantes de la selección balear de escalada / FBME

Junto a Mendaña, también lograron clasificarse para las finales Leo Puig, en bloque U15; Sara Tugores, en velocidad U15; y Joan Suau, también en velocidad U15.

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La presencia de cinco finalistas baleares y la medalla de plata de Mendaña suponen un importante hito para la escalada balear y refleja el buen trabajo que vienen realizando deportistas, técnicos y clubes durante los últimos años.