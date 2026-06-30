Atlético Baleares, Poblense y Mallorca B ya conocen su calendario en Segunda RFEF

El Atlético Baleares, el Poblense y el Mallorca B ya conocen su calendario para la temporada 2026-27, en la que competirán en el Grupo 3 de Segunda RFEF junto a los equipos valencianos y murcianos. La Peña Deportiva de Santa Eulària también sabe ya dónde comenzará y terminará el campeonato.

Calendario del Grupo 3 de Segunda RFEF, temporada 2026-27 Calendario del Grupo 3 de Segunda RFEF, temporada 2026-27

El Atlético Baleares, que estrena entrenador con la llegada de Óscar Troya y presenta numerosas novedades en su plantilla, aunque el mercado de fichajes apenas acaba de comenzar, debutará en el campo del Yeclano. Cerrará la Liga visitando al Castellonense.

El Poblense, que también iniciará una nueva etapa con Julián Robles en el banquillo y una plantilla muy renovada, abrirá el campeonato en el campo de La Nucía y lo finalizará en sa Pobla frente al Intercity.

Por su parte, el Mallorca B, que volverá a estar dirigido por Gustavo Siviero, iniciará la temporada oficial visitando al Valencia Mestalla y concluirá el curso desplazándose hasta Yecla.

En cuanto a la Peña Deportiva, el conjunto ibicenco comenzará la Liga en el campo del Deportiva Minera y despedirá la temporada ante su afición recibiendo al Cieza.

Derbis mallorquines

El primer derbi mallorquín llegará pronto. Será en la quinta jornada, cuando el Atlético Baleares reciba al Poblense en el Estadi Balear, en un encuentro con un aliciente añadido tras el desembarco en Palma del técnico Óscar Troya y de varios futbolistas procedentes del conjunto azulgrana.

Solo una semana después, en la sexta jornada, el Estadi Balear volverá a acoger otro derbi, esta vez entre el Atlético Baleares y el Mallorca B.

El primer enfrentamiento entre el Poblense y el Mallorca B se disputará en sa Pobla en la jornada 13.

En la segunda vuelta, los derbis mallorquines se jugarán en las jornadas 20 (Mallorca B-Atlético Baleares), 27 (Mallorca B-Poblense) y 28 (Poblense-Atlético Baleares).