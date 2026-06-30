Fútbol | Segunda RFEF
El Atlético Baleares ficha a Pablo Hernández
El club blanquiazul incorpora al centrocampista canario de 25 años, procedente del UCAM Murcia
El Atlético Baleares de Óscar Troya sigue confeccionando su plantilla de cara a la próxima temporada. El club blanquiazul ha anunciado este martes el fichaje de Pablo Hernández Luis, centrocampista canario de 25 años que llega procedente del UCAM Murcia para reforzar la medular de cara a la temporada 2026/27.
Formado en la cantera del Tenerife, Hernández cuenta con experiencia en Primera Federación y Segunda Federación, tras defender las camisetas del club chicharrero, Melilla, Som Maresme y UCAM Murcia. En la última temporada disputó 30 partidos oficiales, consolidándose como una pieza importante del conjunto murciano.
El director deportivo, Marc Julià, ha valorado muy positivamente su ifichaje: "Estamos muy contentos con la incorporación de Pablo Hernández. Es un mediocentro organizador que entiende el juego de cara, capaz de darle continuidad a la posesión con mucho criterio, con un gran desplazamiento de balón y una enorme capacidad de trabajo".
"Se trata de un futbolista que encaja plenamente en el perfil consensuado entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva: un jugador con carácter, oficio, energía y calidad, que estamos convencidos de que aportará mucho al equipo", zanjó Julià.
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