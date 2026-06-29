Gran Festa dels Campions: Una tarde para el recuerdo

Memorable fiesta la vivida este lunes en el Estadi Balear. El fútbol base de Mallorca vivió un día muy especial, ya que más de un centenar de equipos, todos ellos campeones, fueron galardonados públicamente durante la ‘Gran Festa dels Campions’. El sofocante calor y la enorme humedad no fueron impedimento para que miles de niños y niñas disfrutaran de una jornada que recordarán para siempre, al igual que sus entrenadores y familiares, que fueron los grandes animadores y llenaron las gradas.

Bajo la batuta, nuevamente, del maestro de ceremonias Jaume Colombàs, fueron recibiendo sus premios los equipos que han sido campeones de Liga y Copa esta temporada en las categorías cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín. Todos participaron en una fiesta colorida y multitudinaria, organizada por la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y Diario de Mallorca, con la colaboración del Atlético Baleares.

El evento estuvo encabezado por Jordi Horrach, máximo responsable de la FFIB, acompañado por Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca. Ambos, en sus intervenciones, destacaron el «gran trabajo que se está realizando en todos los ámbitos para fomentar el deporte y los valores, fundamentales para la vida». También estuvieron presentes Joan Antoni Martorell, director general d’Esports; Javier Bonet, Miquel Àngel Bennàssar y David Salom, en representación del Ajuntament de Palma; Marisa Goñi y Sebastián Oliver, de Diario de Mallorca.

Compromiso contra la violencia

Antes de la entrega de las esperadas copas a los campeones, se dedicó un tiempo importante a concienciar sobre la importancia de la deportividad. El colectivo arbitral de esta comunidad salió al terreno de juego portando una gran pancarta con el mensaje: «Tenim un compromís social: acabar amb la violència». El lema fue muy aplaudido por los presentes, a quienes Colombàs recordó uno de los grandes objetivos y retos de la FFIB: «Queremos acabar con cualquier tipo de violencia, física o verbal; lo conseguiremos».

Seguidamente, los premiados subieron al estrado, en lo que fue una de las grandes novedades de la ‘Gran Festa dels Campions’ de este año, ya que los trofeos fueron entregados por los árbitros de fútbol.

El acto principal se extendió hasta la noche por la gran cantidad de equipos premiados y porque muchos de los presentes no quisieron perder la oportunidad de disfrutar de una jornada tan esperada desde que se conoció la fecha de su celebración.

El toque final en el Estadi Balear lo puso Javi Freestyle, todo un malabarista del balón, que un año más hizo las delicias de los más pequeños y de muchos padres con su particular show. Cerró la ‘Gran Festa dels Campions’ el tradicional y espectacular lanzamiento de balones a todos los niños y niñas asistentes.