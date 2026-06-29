Fabinho, elegido mejor jugador de la temporada del Palma Futsal

Fabinho ha sido distinguido este lunes con el premio Jugador Breitling 2025/26, un galardón que reconoce al futbolista más destacado de la temporada del Illes Balears Palma Futsal y que nace fruto del acuerdo de colaboración entre el club y la prestigiosa firma suiza de relojería. El brasileño se convierte así en el primer ganador de un reconocimiento que tendrá continuidad, al menos, una temporada más.

La entrega ha tenido lugar en la Boutique Breitling de Palma, con la presencia de Margalida Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears; José Tirado, presidente del Illes Balears Palma Futsal; y Maxime Germe, CFO de Breitling, quienes acompañaron al jugador durante un acto en el que recibió un exclusivo Breitling Super Chronomat B01 44. La presidenta del Govern fue la encargada de anunciar el nombre del ganador y hacer entrega del premio.

El reconocimiento ha sido decidido mediante la votación de los medios de comunicación que siguen habitualmente la actualidad del Illes Balears Palma Futsal. Tras un escrutinio muy igualado, Fabinho fue el jugador más votado por delante de Piqueras y Dennis.

El brasileño vuelve a confirmar así por qué está considerado como uno de los grandes referentes del fútbol sala mundial. Después de ser reconocido como Mejor Jugador del Mundo en enero de 2026, ha completado una temporada sobresaliente en la que ha mantenido un rendimiento altísimo de principio a fin.

Más allá de sus cifras, Fabinho ha dado un paso adelante esta temporada asumiendo un papel protagonista dentro del vestuario. A sus 26 años y tras cumplir su cuarta campaña en el Illes Balears Palma Futsal, el brasileño ha entrado a formar parte de la terna de capitanes del equipo, ejerciendo ya como uno de los líderes del grupo tanto dentro como fuera de la pista. Su personalidad competitiva, capacidad para asumir responsabilidades y rendimiento constante le han convertido en una de las grandes referencias del proyecto.

Sobre la pista ha vuelto a demostrar una extraordinaria versatilidad, adaptándose con éxito a cualquier función que ha necesitado el equipo. A lo largo del curso ha rendido con el mismo nivel de exigencia y eficacia como cierre, ala o pívot, confirmando su condición de uno de los jugadores más completos del panorama internacional.

Sus cifras respaldan esa regularidad. Ha finalizado la temporada como máximo goleador del Illes Balears Palma Futsal en Liga con 22 tantos, a los que ha sumado seis goles en la UEFA Futsal Champions League. Entre ellos destaca especialmente el histórico hat-trick firmado en las semifinales continentales frente al Etoile Lavalloise, una actuación decisiva para liderar la remontada del conjunto balear cuando el encuentro parecía prácticamente perdido.

Con esta primera edición, el premio Jugador Breitling queda incorporado al calendario anual del Illes Balears Palma Futsal como un reconocimiento al futbolista más destacado de cada temporada.

Fabinho: “Lo más importante es ayudar al equipo”

Fabinho se mostró muy agradecido tras recibir el primer premio Jugador Breitling, un reconocimiento que, aseguró, comparte con toda la plantilla y el cuerpo técnico. “Estoy muy feliz. Agradezco a mis compañeros y al staff. Sin ellos esto no sería posible. Y también a todos los medios que votaron. Estoy muy feliz”, señaló el brasileño tras recoger el galardón.

El jugador destacó que una de las claves de su temporada ha sido la capacidad para adaptarse a las necesidades del equipo, independientemente de la posición que le haya tocado ocupar sobre la pista. “De mi temporada destaco la capacidad de adaptarme. Siempre que falta un hueco, ya sea de pívot, de ala o de cierre, estoy siempre ahí cubriendo la posición. Creo que esto ayuda mucho al equipo. Yo quiero ayudar al equipo, sea con goles o con lo que sea. Eso es lo más importante”, explicó.

Entre risas, Fabinho también lanzó un mensaje de cara al futuro, confiando en poder repetir reconocimiento la próxima temporada. “Espero volver aquí la próxima temporada a buscar otro reloj”, bromeó el brasileño antes de asegurar que conservará este premio como un recuerdo muy especial. “Voy a guardar el reloj con mucho cariño porque es una cosa que queda para toda la vida”, concluyó.