Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abonos RCD MallorcaViviendas Antigua CárcelSes FontanellesEl Tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Fútbol | Segunda RFEF

El Atlético Baleares lanza su campaña de socios con el lema "#SempreFidels"

La renovación de abonos arrancará el 1 de julio con las renovaciones online y las nuevas altas podrán tramitarse a partir del día 20

Los precios oscilan entre los 80 y los 200 euros para los abonos ordinarios

El Atlético Baleares ha lanzado su campaña de abonados

El Atlético Baleares ha lanzado su campaña de abonados / R.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jaume A.

Palma

El Atlético Baleares ha presentado su campaña de abonados para la temporada 2026-27 bajo el lema '#SempreFidels', un homenaje a la fidelidad de la afición blanquiazul tras un curso en el que el equipo volvió a ilusionar con su presencia en el play-off de ascenso y su destacada participación en la Copa del Rey.

El club balearico afronta un nuevo proyecto deportivo con Óscar Troya al frente del banquillo, con el objetivo de volver a pelear por el ascenso a Primera Federación. La entidad quiere apoyarse en el respaldo de su masa social para afrontar una temporada en la que también tendrán protagonismo el Balears FC, que buscará el ascenso a Primera Federación FUTFEM, y toda la estructura de la Base del club.

Abono para todos los partidos de Liga

El carnet de abonado permitirá acceder a todos los partidos como local del primer equipo masculino, del Balears FC y de los equipos de la cantera durante la fase regular, quedando excluidos los encuentros de play-off de ascenso y de la Copa del Rey.

La campaña arrancará el 1 de julio con un primer periodo de renovaciones exclusivamente online, que se prolongará hasta el día 5. Entre el 6 y el 9 de julio también podrán realizarse renovaciones de forma presencial en las oficinas del Estadio Balear.

Noticias relacionadas y más

Los cambios de localidad para los abonados que ya hayan renovado se realizarán entre el 13 y el 16 de julio, mientras que las nuevas altas podrán formalizarse del 20 al 23 de julio, tanto por internet como en las oficinas del club. A partir del 24 de julio, la campaña continuará abierta de manera online hasta nuevo aviso.

Renovaciones

Categoría Precio
General (30-64 años) 125 €
Jove (18-29 años) 105 €
Menors (3-17 años) 80 €
Sénior (+65 años) 105 €
Preferent 155 €
Blau* 80 €
Penyista 85 €
VIP (2 asientos) 1.200 €

* Requiere presentar certificado de minusvalía.

REnovaciones. Precios de loa abonos del Atlético Baleares

Nuevas altas

Categoría Precio
General (30-64 años) 160 €
Jove (18-29 años) 140 €
Menors (3-17 años) 115 €
Sénior (+65 años) 140 €
Preferent 200 €
Blau* 95 €
Penyista 100 €
VIP (2 asientos) 1.400 €

* Requiere presentar certificado de minusvalía.

Nuevas altas. Precios de los abonos del Atlético Baleares

Calendario de la campaña de abonados

  • Del 1 al 5 de julio: Renovaciones (solo online).
  • Del 6 al 9 de julio: Renovaciones (online y presencial).
  • Horario de oficinas: de lunes a jueves, de 10:00 a 18:00 horas.
  • Del 13 al 16 de julio: Liberación de asientos y cambio de localidad.
  • Del 20 al 23 de julio: Nuevas altas.
  • A partir del 24 de julio: Continúan las nuevas altas online.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • fútbol
  • Segunda RFEF
  • Atlético Baleares
  • campaña de abonados
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents