Fútbol | Segunda RFEF
El Atlético Baleares lanza su campaña de socios con el lema "#SempreFidels"
La renovación de abonos arrancará el 1 de julio con las renovaciones online y las nuevas altas podrán tramitarse a partir del día 20
Los precios oscilan entre los 80 y los 200 euros para los abonos ordinarios
El Atlético Baleares ha presentado su campaña de abonados para la temporada 2026-27 bajo el lema '#SempreFidels', un homenaje a la fidelidad de la afición blanquiazul tras un curso en el que el equipo volvió a ilusionar con su presencia en el play-off de ascenso y su destacada participación en la Copa del Rey.
El club balearico afronta un nuevo proyecto deportivo con Óscar Troya al frente del banquillo, con el objetivo de volver a pelear por el ascenso a Primera Federación. La entidad quiere apoyarse en el respaldo de su masa social para afrontar una temporada en la que también tendrán protagonismo el Balears FC, que buscará el ascenso a Primera Federación FUTFEM, y toda la estructura de la Base del club.
Abono para todos los partidos de Liga
El carnet de abonado permitirá acceder a todos los partidos como local del primer equipo masculino, del Balears FC y de los equipos de la cantera durante la fase regular, quedando excluidos los encuentros de play-off de ascenso y de la Copa del Rey.
La campaña arrancará el 1 de julio con un primer periodo de renovaciones exclusivamente online, que se prolongará hasta el día 5. Entre el 6 y el 9 de julio también podrán realizarse renovaciones de forma presencial en las oficinas del Estadio Balear.
Los cambios de localidad para los abonados que ya hayan renovado se realizarán entre el 13 y el 16 de julio, mientras que las nuevas altas podrán formalizarse del 20 al 23 de julio, tanto por internet como en las oficinas del club. A partir del 24 de julio, la campaña continuará abierta de manera online hasta nuevo aviso.
Renovaciones
Nuevas altas
Calendario de la campaña de abonados
- Del 1 al 5 de julio: Renovaciones (solo online).
- Del 6 al 9 de julio: Renovaciones (online y presencial).
- Horario de oficinas: de lunes a jueves, de 10:00 a 18:00 horas.
- Del 13 al 16 de julio: Liberación de asientos y cambio de localidad.
- Del 20 al 23 de julio: Nuevas altas.
- A partir del 24 de julio: Continúan las nuevas altas online.
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