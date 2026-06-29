El Atlético Baleares lanza su campaña de socios con el lema "#SempreFidels"

El Atlético Baleares ha presentado su campaña de abonados para la temporada 2026-27 bajo el lema '#SempreFidels', un homenaje a la fidelidad de la afición blanquiazul tras un curso en el que el equipo volvió a ilusionar con su presencia en el play-off de ascenso y su destacada participación en la Copa del Rey.

El club balearico afronta un nuevo proyecto deportivo con Óscar Troya al frente del banquillo, con el objetivo de volver a pelear por el ascenso a Primera Federación. La entidad quiere apoyarse en el respaldo de su masa social para afrontar una temporada en la que también tendrán protagonismo el Balears FC, que buscará el ascenso a Primera Federación FUTFEM, y toda la estructura de la Base del club.

Abono para todos los partidos de Liga

El carnet de abonado permitirá acceder a todos los partidos como local del primer equipo masculino, del Balears FC y de los equipos de la cantera durante la fase regular, quedando excluidos los encuentros de play-off de ascenso y de la Copa del Rey.

La campaña arrancará el 1 de julio con un primer periodo de renovaciones exclusivamente online, que se prolongará hasta el día 5. Entre el 6 y el 9 de julio también podrán realizarse renovaciones de forma presencial en las oficinas del Estadio Balear.

Los cambios de localidad para los abonados que ya hayan renovado se realizarán entre el 13 y el 16 de julio, mientras que las nuevas altas podrán formalizarse del 20 al 23 de julio, tanto por internet como en las oficinas del club. A partir del 24 de julio, la campaña continuará abierta de manera online hasta nuevo aviso.

Renovaciones

Categoría Precio General (30-64 años) 125 € Jove (18-29 años) 105 € Menors (3-17 años) 80 € Sénior (+65 años) 105 € Preferent 155 € Blau* 80 € Penyista 85 € VIP (2 asientos) 1.200 € * Requiere presentar certificado de minusvalía. REnovaciones. Precios de loa abonos del Atlético Baleares

Nuevas altas

Categoría Precio General (30-64 años) 160 € Jove (18-29 años) 140 € Menors (3-17 años) 115 € Sénior (+65 años) 140 € Preferent 200 € Blau* 95 € Penyista 100 € VIP (2 asientos) 1.400 € * Requiere presentar certificado de minusvalía. Nuevas altas. Precios de los abonos del Atlético Baleares