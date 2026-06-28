Tres platas y dos récords para los nadadores de Baleares en el cierre de los Nacionales en Son Hugo

La cuarta y última jornada del Campeonato de España Absoluto Open Trials – Astralpool Mallorca 2026, disputado en las Piscinas Municipales de Son Hugo, dejó un nuevo balance sobresaliente para la natación balear, con tres medallas absolutas, dos récords de Baleares, una mejor marca territorial y una amplia presencia en finales A y B.

El protagonismo en el medallero llegó de la mano de Aina Hierro, del CN Voltor Balear, y de Hugo González, del CN Terrassa. Aina Hierro logró la medalla de plata absoluta en los 50 mariposa femenino, mientras que Hugo González sumó dos segundos puestos absolutos, en los 100 braza masculino y en los 50 mariposa masculino. En total, la jornada dejó tres platas absolutas para deportistas baleares.

Uno de los grandes momentos del día llegó precisamente en los 50 mariposa femenino, donde Aina Hierro firmó una brillante actuación en la final A para finalizar segunda absoluta y establecer un nuevo récord de Baleares con un tiempo de 26.67. Un resultado de enorme valor en una de las pruebas más explosivas del programa.

Aina Hierro, nadadora del Voltor Balear, que logró la plata este domingo en 50 mariposa / FBN

También fue una jornada histórica para Marc Sánchez, del CN Voltor Balear, en los 100 braza masculino. El nadador mallorquín batió el récord de Baleares en las eliminatorias y volvió a rebajarlo en la final B, cerrando la prueba con un nuevo tope autonómico de 1:02.87. Además, finalizó quinto en la final B, confirmando su gran campeonato en la braza.

La jornada dejó además una nueva presencia de Hugo González en posiciones de podio. El nadador balear fue segundo en la final A de los 100 braza masculino y también terminó segundo en la final A de los 50 mariposa masculino, cerrando el campeonato con otro doble resultado de máximo nivel.

Otros destacados

En los 50 mariposa masculino, la presencia balear fue especialmente destacada. Además del segundo puesto de Hugo González, Javier López Guillén, del CN Sant Andreu, disputó la final A, donde terminó séptimo absoluto y segundo sub-20. Por su parte, Josep Castro Torrens, también del CN Sant Andreu, compitió en la final B, finalizando décimo.

En los 50 espalda femenino, Estella Tonrath, del CN Terrassa, volvió a estar entre las mejores al disputar la final A, donde terminó quinta absoluta y tercera sub-20. En la misma prueba, Teresa Hernández, del CN Sabadell, fue segunda en la final B, mientras que Marta Guasp, del CN Palma, finalizó décima en esa misma final.

La espalda también dejó una nota positiva en categoría masculina, con Toni Febrer, del Rafa Nadal Center Tennis Club, que firmó 27.25 en los 50 espalda masculino, estableciendo una mejor marca territorial de 18 años.

En los 200 libre femenino, Beth Abad, del CN Palma, volvió a competir entre las mejores, finalizando tercera en la final B. También en esta prueba, Ania Cristina Buciu, del CN Llucmajor, fue octava en la final B y tercera sub-20.

La representación balear en finales se completó con Marcos Sánchez, del CN Sabadell, que disputó la final B de los 200 libre masculino, terminando en octava posición.

Resultados destacados 4ª jornada

Medallas absolutas

Aina Hierro Pujol, C.N. Voltor Balear: plata en 50 mariposa femenino.

Hugo González de Oliveira, C.N. Terrassa: plata en 100 braza masculino.

Hugo González de Oliveira, C.N. Terrassa: plata en 50 mariposa masculino.

100 braza masculino

Marc Sánchez Torrens, C.N. Voltor Balear: doble récord de Baleares, en eliminatorias y final. Nuevo récord autonómico en la final B con 1:02.87. Final B, 5.º.

Hugo González de Oliveira, C.N. Terrassa: final A, 2.º.

50 espalda femenino

Estella Tonrath Nollgen, C.N. Terrassa: final A, 5.ª absoluta y 3.ª sub-20.

Teresa Hernández Marí, C.N. Sabadell: final B, 2.ª.

Marta Maria Guasp Bauza, C.N. Palma de Mallorca: final B, 10.ª.

50 espalda masculino

Toni Febrer Sintes, Rafa Nadal Center Tennis Club: 27.25, mejor marca territorial de 18 años.

200 libre femenino

Beth Abad Núñez, C.N. Palma de Mallorca: final B, 3.ª.

Ania Cristina Buciu Bologa, C.N. Llucmajor: final B, 8.ª y 3.ª sub-20.

200 libre masculino

Marcos Sánchez González, C.N. Sabadell: final B, 8.º.

50 mariposa femenino

Aina Hierro Pujol, C.N. Voltor Balear: final A, 2.ª absoluta. Récord de Baleares con 26.67.

50 mariposa masculino