Baloncesto
El sueño de la élite ya tiene precio: el Azulmarino lanza sus abonos para su estreno en la Liga Femenina Endesa
Los aficionados ya pueden asegurar su abono desde 60 euros en las modalidades Senior y Junior, con opciones que alcanzan los 130 euros en el Abono Familiar y una experiencia VIP exclusiva a pie de pista
El Azulmarino quiere fidelizar al mayor número de aficionados posibles de cara a su estreno en la Liga Femenina Endesa. A través de la plataforma de Ticketmaster, los socios ya pueden renovar su abono, mientras que todos aquellos aficionados que quieran acompañar al equipo podrán sumarse a la nueva etapa que está por comenzar a un precio especial, disponible hasta el próximo 15 de agosto. Además, también se ha habilitado la posibilidad de adquirir el abono de manera presencial en la tienda de Azulmarino situada en la calle Bonaire.
Las distintas modalidades disponibles permiten disfrutar de todos los encuentros que se disputen en Son Moix, con precios que van desde los 60 euros para los abonos Senior (+65 años) y Junior (11-18 años), hasta los 130 euros del Abono Familiar, una opción que incluye dos localidades Generales y dos Junior. Por su parte, el Abono General, con un coste de 90 euros, está dirigido a aficionados de entre 18 y 65 años.
Otra de las alternativas disponibles es el Pack Dúo, que por 110 euros ofrece un abono Junior y uno General, una opción pensada para quienes quieran vivir la temporada en compañía. Asimismo, los menores de 11 años podrán acceder de manera gratuita a los encuentros del equipo.
Además, el club cuenta con una opción VIP, que permite disfrutar de una experiencia exclusiva con un asiento personalizado en uno de los palcos situados a pie de pista, junto con acceso al servicio de catering durante los partidos.
A partir del 15 de agosto, se dará a conocer la campaña oficial de abonados que acompañará al sentimiento azulón durante su estreno en la primera división. Desde esa fecha, los precios actuales sufrirán un incremento.
PRECIOS ACTUALES | PRECIOS FUTUROS
General (18-65 años): 90€ / 120€
Senior +65 años / Junior (11-18 años): 60€ / 90€
Pack Dúo (1 General + 1 Junior): 110€ / 150€
Abono Familiar (2 General + 2 Junior): 130€ / 180€
VIP: 1.000 euros / 1.000 euros
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