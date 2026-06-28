Los preparativos de la ronda francesa en Barcelona
Sorpresa: Vingegaard ya entrena por la carretera de Begues
El doble vencedor del Tour, uno de los grandes favoritos, ha sido el primero en llegar a Barcelona y lleva todo el fin de semana pedaleando por los alrededores de la capital catalana.
El sábado empezó a correr como la espuma entre los cicloturistas que acostumbran a pedalear camino de Begues, una de las subidas más transitadas por los amantes del ciclismo que viven en Barcelona o por sus alrededores, una carretera que pisarán los corredores del Tour el próximo domingo en la segunda etapa de la ronda francesa que une Tarragona con Barcelona. Sí, es él, es Jonas Vingegaard.
El doble vencedor del Tour, tres veces segundo, el eterno luchador por la victoria con Tadej Pogacar, ganador del Giro y de la Volta de este año, ha sido el primero en llegar, el que ya ha empezado a calentar los motores del Grand Départ, como si tuviera prisa para que la fiesta comenzase sentado ya en la mesa de los grandes favoritos.
Vingegaard estuvo hasta el viernes concentrado en altitud con la mayoría de los compañeros que lo auxiliaren en su intento por ganar el Tour por tercera vez, difícil pero no imposible; salvo Wout van Aert, que está lesionado del codo derecho.
Después de dos semanas en los Alpes ha decidido venir directamente a Barcelona. Su esposa, Trine, siempre suele acompañarlo en las jornadas previas a la salida del Tour y, y la verdad, desde que ganó el Giro apenas ha podido estar con su familia, dos hijos tienen la pareja.
La foto fue tomada esta mañana por el ocupante de un vehículo que lo reconoció en la parte final del ascenso a Begues, justo antes de tomar una de las dos curvas de 180 grados que se encuentran casi llegando a la población del Baix Llobregat.
Como es habitual entrena con el ‘maillot’ oficial del Visma y el casco exclusivo de color rojo y blanco, la bandera de Dinamarca, que siempre utiliza. Este domingo ha surcado las carreteras alrededor de Barcelona con un jersey sin mangas y sin los habituales calcetines largos que utiliza en competición.
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Fuente: El Periódico
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