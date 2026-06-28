Jorge Martín se alza con el liderato en Assen, Japón renace de la mano de Ogura y Marc Márquez minimiza daños

Tremendo gran premio. Tremendo calor. Tremendo circuito, donde cualquier caída, en plan Mugello, resulta peligrosísima. Tremenda salida. Tremenda Aprilia, que ha copado el podio. Tremendo japonés este Ai Ogura, residente en Barcelona, claro, que ha vuelto a coronar a Japón en lo más alto del podio de MotoGP, cosa que no ocurría desde 2004 cuando Makoto Tamada ganó con una Honda, precisamente en su país. Tremendo David Brivio, Team Manager del equipo Trackhouse, ‘satélite’ de Aprilia, que ha demostrado preparar sus motos y manejar a sus pilotos con mayor categoría y eficacia que Massimo Rivola, jefazo de la firma de Noale (Italia).

Tremendo Marco Bezzecchi, el líder de Aprilia que parece dispuesto a perder el título que tenía en sus manos. ‘Bezz’ volvió a caerse solo, solo. Tremendo Jorge Martín (Aprilia), tercero hoy en la ‘catedral’ de Assen y nuevo líder del campeonato`. Tremendo Raúl Fernández (Aprilia), que, aún sin contrato renovado, se ha ganado la plata del domingo tras el oro del sábado. Tremendo Àlex Márquez (Ducati), que, en su precipitado regreso y determinación, ha acabado quinto, con pinta de héroe.

Marco Bezzecchi, que sigue sin aguantar la presión a la que le somete Marc Márquez, volvió a caerse en carrera y cedió el liderato del Mundial de MotoGP a su compañero Jorge Martín

Y tremendo, sí, sí, tremendo, Marc Márquez (Ducati), que, en uno de los circuitos que más miedo le tiene y que menos le gusta, en un trazado de derechas que detesta, ha logrado arrancar una séptima plaza y, en el fin de semana en el que ‘Bezz’, el líder anterior, debía arrasar, sumando los 37 puntos en liza, ha fracasado totalmente. ‘Il Cannibale’ se va de Assen a los mismos 40 puntos de ‘Bezz’ y, ahora, viajamos, dentro de 15 días, a Sachsenring, el jardín de Marc.

La carrera, como toca en la ‘catedral’ del motociclismo, fue realmente preciosa, tanto en su parte alta, delantera, donde las tres Aprilia (Ogura, Fernández y Martín) hicieron las delicias de los 108.388 fans que se citaron en la pradera de Assen y, finalmente, coparon el podio con una autoridad insultante, sí, sí, insultando, pues ‘Digga’, tercero, llegóa casi 10 segundos del trío vencedor.

Y tremenda, sí, la lucha por los otros cuatro prestigiosos puestos pues, aunque siempre rodaron algo más lentos que el trío de cabeza, tanto Di Giannantonio, que peleó chocando sus carenados con Marc Márquez por liderar ese grupito, como el ‘Pistolas’, que aún en rehabilitación de la clavícula y su séptima vértebra, protagonizaron adelantamientos vistosos y muy arriesgados, que levantaron al público de sus asientos.

Marc Márquez, que pensaba perder un montón de puntos con respecto al líder del Mundial, sale de Assen, un circuito que empieza a detestar, con los mismos puntos de desventaja (40) que con los que entró

El Mundial, en efecto, por culpa del caos que, especialmente Marc Márquez, ha provocado con su remontada en el seno de Aprilia y, sobre todo, por lo mal que Bezzecchi soporta la presión de ser (era, perdón) líder del campeonato, se ha puesto interesantísimo, ya que entre el nuevo líder ‘Matinator’ y el mayor de los Márquez ha solo 40 puntos de desventaja, es decir, algo más, poco más, de un fin de semana, cuando se reparten 37 puntos.

GP de los Países Bajos: 1. Ai Ogura (Aprilia), 40 minutos 21.905 segundos; 2. Raúl Fernández (Aprilia), a 2.004 segundos; 3. Jorge Martín (Aprilia), a 3.512 segundos; 4. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 9.315 segindos; 5. Àlex Márquez (Ducati), a 10.140 segundos; 6. Enea Bastianini (KTM), a 10.388 segundos y 7. Marc Márquez (Ducati), a 10.288 segundos.

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Mundial de pilotos: 1. Jorge MARTÍN (España), 193 puntos; 2. Marco BEZZECCHI (Italia), 186, 3. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 177; 4. Ai OGURA (Japón), 168 y 5. Marc MÁRQUEZ (España), 152.