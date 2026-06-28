Automovilismo
Pedro Mayol y Nadal Galiana reinan en una Pujada al Castell de Son Mas marcada por el intenso calor
La cita organizada por la Escudería Mallorca Competició reunió a 50 equipos en Andratx, donde los participantes afrontaron una jornada exigente con buenas actuaciones en las distintas categorías
Arnau Bisquerra
La Escudería Mallorca Competició organizó este fin de semana la XXXI Pujada al Castell de Son Mas, disputada en Andratx, una cita ya consolidada en el calendario balear del automovilismo que reunió a 50 equipos distribuidos entre las distintas categorías.
La prueba estuvo marcada por las altas temperaturas propias del verano, un intenso calor que puso a prueba tanto a pilotos como a mecánicas a lo largo de la jornada.
En la categoría de Velocidad, Pedro Mayol se alzó con la victoria tras completar la subida con el mejor registro. La segunda posición fue para Jeroni Perelló, mientras que Andreu Arbona completó el podio con un meritorio tercer puesto.
Por su parte, en la categoría de Tramo Cronometrado, el triunfo correspondió a Nadal Galiana, seguido de José Manuel Martínez, que finalizó en la segunda posición.
La competición se desarrolló con normalidad y volvió a ofrecer un gran espectáculo a los numerosos aficionados que se dieron cita en el trazado de Andratx para disfrutar de una de las pruebas de montaña más emblemáticas de Mallorca.
La XXXI Pujada al Castell de Son Mas dejó una intensa jornada de competición en todas sus categorías. En Velocidad, Pedro Mayol (Norma M20F) confirmó su condición de favorito y logró una clara victoria tras marcar el mejor tiempo en todas las mangas. Jeroni Perelló fue segundo, mientras que Andreu Arbona completó el podio después del abandono por avería de Carlos Perelló. En Turismos, el triunfo fue para Guillem Alou (VW Golf).
En Tramo Cronometrado, Nadal Galiana y Natalia Flores (Ford Escort WRC) se adjudicaron la victoria tras imponerse en las mangas de carrera, superando por solo un segundo y medio a José Manuel Martínez y Macià Mulet (Seat León Proto). El tercer puesto fue para José y Neus Campaner, lastrados por problemas de embrague.
En Regularidad, Pedro Valls y Madeleine Yue se llevaron la victoria, mientras que en Regularidad Sport el triunfo fue para José Calixto y Mateo Jaume. En Single Sport venció Pep Pomar y, en la categoría de Drift, Kevin Morlà se impuso pese a sufrir una salida de carretera en la última ascensión.
CLASIFICACIÓN FINAL
VELOCIDAD MONTAÑA:
1.Pedro Mayol Planchadell (Norma M 20 F) 02:24.272
2. Jeroni Perelló Simó (Silvercar S2) 02:31.013 +06.741
3. Andreu Arbona Llompart (Silvercar S2) 02:43.839 +19.567
4. Guillem Alou Server (VW Golf GTI) 02:56.726 +32.454
5. Pep Sastre Pons (Demoncar CC) 03:06.177 +41.905
6. Jaume Ordinas Català (Peugeot 205 GTI) 03:10.287 +46.015
7. Guillem Rotger Martínez (Semog CC) 03:10.323 +46.051
8. Oscar Sánchez Sánchez (Citroen AX) 03:13.530 +49.258
9. Carlos Martínez Poderoso (Seat Ibiza GTI) 03:15.806 +51.534
10. Sebastián Colomar Rocafort (Citroen Saxo) 03:17.653 +53.381
11. Juan A. Carbonell Cifre (Citroen Saxo) 03:17.783 +53.511
12. Jaume Jordà Deià (Dacia Sandero) 03:31.241 +01:06.969
TRAMO CRONOMETRADO
1. Nadal Galiana-Natalia Flores (Ford Escort WRC) 02:43.648
2. José M. Martínez-Macià Mulet (Seat León Proto) 02:45.384 +01.736
3. José Campaner-Neus Campaner (R. Clio N5) 02:49.139 +05.491
4. Tomeu Rosselló-Marga Terrasa (Ford Sierra Cos.) 02:49.478 +05.830
5. Toni Pizá-Teresa Pizá (Mitsubishi C. Evo 5) 02:52.855 +09.207
6. Toni Coll-Lluís Obrador (Renault Clio Sport) 02:55.190 +11.542
7. Jaime Carbonell-Bárbara Sastre (R. Sport RS) 02:56.107 +12.459
8. José L. Nigorra-Xisca Nigorra (VW Golf 16S) 02:56.422 +12.774
9. Rafael Julià-Esmeralda Barroso (R. Clio Sport) 02:58.565 +14.917
10. Bartolomé Roig-Cati Barceló (Mitsubishi Evo X) 03:03.306 +19.658
11. Julio Ramón-Ángela Gili (Ford Fiesta R2) 03:04.020 +20.372
12. José L. Rover-Alexandra Bibiloni (R. Clio Sport) 03:07.975 +24.327
13. Juan A. Torrens-Daniel Calado (R. GT Turbo) 03:10.382 +26.734
14. Jordi Tera-Inés Carrió (Citroen Saxo) 03:11.530 +27.882
15. Andrés Cubero-Rommy Lizarazu (Seat León) 03:16.848 +33.200
16. Josep X. Llompart-José Vila (Citroen Saxo) 03:18.092 +34.444
17. Covadonga Suárez-Gabriel Gil (Citroen Saxo) 03:27.432 +43.784
18. Manuel J. Vidal-Sara Caballero (Citroen Saxo) 03:29.639 +45.991
19. Félix Cuartero.Juan J. Román (Citroen Saxo) 03:34.816 +51.168
REGULARIDAD
1. Pedro Valls-Madeleine M. Yue (Mercedes Benz) 0.6 ptos.
2. Raúl Mingorance-Juan J. Domínguez (VW Golf) 13.0 +12.4
3. María A. Ramis-Victoria Moragues (Toyota Celica) 30.0 +16.9
REGULARIDAD SPORT
1. José Calixto-Mateo Jaume (Seat Marbella) 1.1 ptos.
2. David Montero-Sandra Mari (Renault GT Turbo) 3.2 +2.1
REGULARIDAD SINGLE
1. José R. Pomar Hernández (Autobianchi A112) 4.0 ptos.
2. Andreu Truyol Ribas (Seat 127) 12.5 +8.5
3. Francesc Mayol Pizá (MG Midjet MK) 14.5 +1.9
DRIFT
1. Kevin Morla Ostos BMW E30) 90 ptos.
2. Aldo Petri Ximenis (Nissan LS3) 75 -15
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