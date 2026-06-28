Lluís Borrás muestra su poderío en Mancor de la Vall

Dominio incontestable del CC Mancor de la Vall ante sus paisanos, con Lluís Borrás como gran protagonista. Fue en la novena edición del ‘Memorial Miquel Pol’ celebrada el pasado sábado por la tarde sobre el tradicional circuito urbano de la localidad que se caracteriza por su sinuosidad y dureza. Todas la pruebas se disputaron en la modalidad de puntuación. Antes del inicio de la carrera para las categorías open y junior, con sólo 15 participantes, se guardó un minuto de silencio en memoria del ciclista homenajeado antes de que sus familiares recibieran un ramo de flores por parte de la entidad organizadora.

Se completaron 30 vueltas al trazado con puntuación cada cinco. Aprovechando la aceleración del segundo sprint. Lluís Borrás se marchó en solitario, iniciando una andadura que le permitió hacerse con el triunfo absoluto ofreciendo un rendimiento muy superior al de sus oponentes. Lentamente, el grupo perseguidor se fue desmenuzando a la vez que el ganador iba doblando rivales. El segundo clasificado, Gastón Montenegro, también del CC Mancor de la Vall, fue el único que no perdió vuelta. En la tercera plaza se situó su compañero Marc Roca seguido de los tres mejores juniors, Toni Bordoy, Daniel Gómez y Joan Morlà.

Foto de los familiares de Miquel Pol en el minuto de silencio en Mancor. / Tomeu Arbona

La tarde de ciclismo se inició con la carrera para másters y féminas que se saldó con un doblete del equipo local. Uno de sus peones, Jaume Bennàssar tomó el mando de la carrera en la vuelta inicial. Cuando parecía que estaba todo vendido, una caída con salida de cadena le apartó de las posiciones cabeceras. Su compañero Jaume Moncadas tomó el mando de la carrera para hacerse con el triunfo en solitario seguido de otro de los locales, Miquel Àngel Gelabert, con Javier Martín en la tercera plaza. El premio a la mejor fémina fue para Susana Sevillano.

La carrera para cadetes tuvo a Alejandro Buzdea como gran dominador. En el tramo final fue alcanzado por su compañero Miquel Àngel Vicens que ocupó la segunda plaza seguido de Francesc Martorell. En categoría infantil, enésimo triunfo de Biel Mora en la presente temporada seguido de Martí Sales y Sebastià Suau. La categoría alevín sigue con Jaume Salmerón como amo y señor con la segunda plaza para Adrià Tolosa seguido de Tomeu Verger. En la carrera para principiantes los mejores fueron Núria Gil, Pau Xampeny y Jared Franco. También compitieron los más jóvenes de la categoría promesas.