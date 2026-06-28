Histórico ascenso del Es Pla Marratxí a la Liga Iberdrola

La gimnasia artística mallorquina vivió este domingo en Pamplona un momento histórico. El conjunto femenino del Es Pla Marratxí se hizo con la segunda plaza en la promoción a Primera División, logrando de esta forma el ascenso a la Liga Iberdrola.

Serán tres los equipos mallorquines que la próxima temporada competirán en la máxima categoría femenina. El Xelska Illes Balears, el CG Palma y el Es Pla Marratxí se enfrentarán a tres equipos catalanes (Egiba, La Salle Gràcia y el campeón Hospitalet), al valenciano GymVal y al madrileño Pozuelo, campeón de esta promoción a Primera con 190.132 puntos.

Técnicos y gimnatas de Es Pla celebran su ascenso a la Liga Iberdrola / RFEG

Segunda posición de Es Pla

El Es Pla Marratxí se clasificó segundo (183.103), por detrás del club madrileño, que evitó el descenso. El conjunto mallorquín ocupará la plaza que esta temporada tenía el Majadahonda en Primera.

El Es Pla Marratxí compitió con Neus Felipe, Nayara García, Carmen Morales, Ainara Pérez, Ashley Jaume, Irene Fuentes, Catalina Ripoll, Maria Rigo y Carlos Armenta, la más destacada a nivel individual con cuatro podios: plata en el concurso general y en el ejercicio de suelo, y bronce en salto y barra.

La promoción a Primera División cerró la semana de competición en el Navarra Arena, escenario también de la final de la Liga Iberdrola, en la que el Xelska Illes Balears se clasificó tercero, y del Campeonato de España Nacional Base, con una destacada actuación de los gimnastas baleares.