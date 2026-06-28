Fútbol
La Gran Festa del Campions cita este lunes a los mejores de Mallorca
El Estadi Balear, como gran novedad, acoge desde las 18 horas una esperada gala en la que se distinguirá a los conjuntos que han quedado campeones en 2026
El momento más esperado, más deseado, por jugadores, entrenadores y afición ya está aquí. Desde las 18:00 horas de este lunes y en un nuevo escenario como será el Estadi Balear los mejores conjuntos de la temporada que acaba de finalizar recibirán un público y merecido homenaje en el transcurso de la Gran Festa del Campions.
Más de cien equipos de las categorías cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín recibirán los trofeos que les acreditan como campeones en sus respectivas Ligas. Este evento, organizado por la Federació de Futbol de les Illes Balears y Diario de Mallorca, con la colaboración del Atlético Baleares, reunirá a miles de personas que podrán disfrutar de una fiesta llena de sorpresas, de actuaciones musicales y que quiere que el único protagonista sean los jugadores y jugadoras que a lo largo de casi un año se han esforzado para alcanzar esta meta.
La fiesta, nuevamente presentada por Jaume Colombás, tendrá dos partes: a las 18:00 horas se entregarán los galardones a los conjuntos cadetes e infantiles y, a las 20:00, será el turno para los más pequeños como son los alevines, benjamines y prebenjamines. Los premiados saldrán al escenario para recibir el público reconocimiento de todos los presentes, recibirán el trofeo en el estrado, donde serán inmortalizados. Luego la plantilla al completo irá al 'photocall' para volverse a fotografiar para recuerdo y para el suplemento que este diario prepara para que todos los premiados salgan (día 4 de julio).
Como fin de fiesta, a las 21:30, estará nuevamente los malabarismos de Javi Freestyle, que con sus inverosímiles toques de balón hará nuevamente las delicias de los más pequeños. Por último y para cerrar la gala se procederá a un masivo lanzamiento de balones de fútbol desde el escenario para todos los presentes.
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