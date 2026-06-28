El Fibwi Mallorca ficha a Jaume Lobo para reforzar su juego exterior

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma 2026-27 sigue incorporando piezas a su proyecto. Tras las llegadas de Hugo Ferreira y Sergi Huguet, el conjunto mallorquín suma ahora a Jaume Lobo. El escolta, de 1,80 metros de estatura y nacido en Barcelona el 31 de julio de 1997, atesora una dilatada experiencia en Primera FEB, categoría en la que ha sido un jugador destacado en todos los equipos en los que ha militado. Su último destino fue el Hestia Menorca, donde desempeñó un papel clave en los esquemas de Javi Zamora, convirtiéndose en una de las piezas más importantes del equipo.

Tras un exitoso paso por la LEB Plata, en la temporada 2021-22 Jaume Lobo se incorporó a las filas del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, con el que disputó un total de 39 encuentros. El escolta promedió 15,23 minutos por partido, firmando unos registros de 7,8 puntos, 1,8 rebotes y 0,7 asistencias por encuentro, demostrando desde su llegada su capacidad para aportar en ambos lados de la pista.

Su buen rendimiento en Cáceres le abrió las puertas del ICG Força Lleida, equipo al que llegó en la temporada 2022-23. Con el conjunto catalán disputó 32 partidos, con una media de 14,18 minutos por encuentro, en los que aportó 8,8 puntos, 1,8 rebotes y una asistencia por partido.

Jaume Lobo lanza a canasta con el Hestia Menorca. / Fibwi Mallorca

En la campaña 2023-24, también defendiendo la camiseta del Lleida, Lobo fue parte del equipo que logró el ascenso a la Liga Endesa. El nuevo jugador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma participó en 35 encuentros, promediando 18 minutos sobre la pista, con unos números de 12,1 puntos, 1,9 rebotes y 1,6 asistencias por partido. Además de sus prestaciones ofensivas, volvió a destacar por su intensidad defensiva, una de las señas de identidad que ha mantenido a lo largo de toda su trayectoria.

Tras su etapa en Lleida, Jaume Lobo fichó en la temporada 2024-25 por el Grupo Ureta Tizona Burgos, donde disputó 37 partidos, con una media de 16 minutos por encuentro. En ese curso firmó unos promedios de 11 puntos, 1,6 rebotes y 1,4 asistencias, confirmándose como un jugador fiable y competitivo en la categoría.

La pasada temporada, Lobo recaló en el Hestia Menorca para convertirse en una pieza fundamental dentro de los esquemas de Javi Zamora. Trabajador, intenso, competitivo y con una gran capacidad para asumir responsabilidades, el escolta se incorpora ahora al proyecto del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma para reforzar la plantilla dirigida por Álex Formento y aportar su experiencia, carácter y calidad a un equipo que continúa dando forma a un ambicioso proyecto para la temporada 2026-27.