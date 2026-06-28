La Federación Balear reúne en Mallorca a referentes de los banquillos en el 'Día del Entrenador'

El Comitè Tècnic d’Entrenadors de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) celebró este sábado en el Espai Francesc Quetglas una nueva edición de la Jornada d’Actualització i Reciclatge, una cita que volvió a convertir Mallorca en punto de encuentro para entrenadores y profesionales del fútbol gracias a un cartel de primer nivel.

La jornada reunió a destacados nombres del panorama futbolístico nacional e internacional, con ponencias y mesas de debate protagonizadas por Salvador Carmona, fundador de Driblab; Borja Álvarez, entrenador de porteros del Paris Saint-Germain; Pep Segura, exmánager general del FC Barcelona; Rafel Pol, asistente de Luis Enrique en el PSG; Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid; Carlos Cuesta, entrenador del Parma; Borja Jiménez, técnico del Sporting de Gijón durante la pasada temporada; Xisco Muñoz, entrenador del Johor Darul Ta'zim de Malasia; y Nany Haces, entrenadora y directora técnica del fútbol femenino del CE Europa.

La jornada comenzó con las intervenciones de Salvador Carmona y Borja Álvarez, quienes compartieron con los asistentes sus conocimientos sobre el análisis de datos aplicado al fútbol profesional y el entrenamiento específico de porteros desde una perspectiva integrada en el modelo de juego.

Reconocimiento a Rafel Pol

Uno de los momentos más destacados de la mañana fue la entrega del Carnet d'Or, la máxima distinción del Comité Técnico de Entrenadores, a Rafel Pol. El presidente del comité, Pep Sansó, hizo entrega del galardón al técnico mallorquín en reconocimiento a una trayectoria que le ha llevado a formar parte de los cuerpos técnicos del RC Celta, AS Roma, FC Barcelona, la selección española y, actualmente, el Paris Saint-Germain.

Posteriormente tomaron la palabra Pep Segura y el propio Rafel Pol, antes de cerrar la sesión matinal con una conversación junto a Mateu Alemany, uno de los directores deportivos más prestigiosos del fútbol español.

Homenajes en el Día del Entrenador

Coincidiendo con la celebración del Día del Entrenador, el Comité Técnico reconoció a los entrenadores y entrenadoras campeones de la temporada, premiando su trabajo y los éxitos conseguidos durante el curso.

Asimismo, el Área de Entrenadores de la FFIB entregó becas a los alumnos más destacados de los cursos de formación y concedió los diplomas acreditativos a los nuevos técnicos.

Otro de los reconocimientos de la jornada fue para Nico López, homenajeado por haber alcanzado la cifra de 1.000 partidos oficiales dirigiendo equipos en categorías nacionales.

Ponencias de alto nivel para cerrar la jornada

La sesión vespertina arrancó con una conversación con Carlos Cuesta, recientemente nombrado entrenador del Parma de la Serie A italiana. A continuación intervino Borja Jiménez, antes de que, tras una pausa, cerraran la jornada las ponencias de Xisco Muñoz y Nany Haces.

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Con esta nueva edición, el Comitè Tècnic d’Entrenadors de la FFIB volvió a consolidar una jornada de referencia para la formación continua de los entrenadores de Baleares, reuniendo experiencias de élite y favoreciendo el intercambio de conocimientos entre profesionales de distintos ámbitos del fútbol.