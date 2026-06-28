España lidera las tres categorías del Mundial de motos ante el mosqueo general

Hay quien dice, y no es mentira, no, que en el Mundial no sienta demasiado bien que los pilotos españoles dominen tanto, ganen tanto, lideren tanto y sean, sin duda, los grandes dominadores de las tres categorías.

Es más, hay quien asegura (eso ya no es tan demostrable, la verdad), que en el aire flota una teoría que recomienda y sugiere a los fabricantes y equipos que, si pueden, se decanten por un piloto de otra nacionalidad, mejor contratarlo pues ya hay demasiados hijos de Ángel Nieto, el padre de casi todas estas criaturas.

La teoría que refuerzan, dicen, esta tesis es que el bueno, perdón, buenísimo de Manu González, líder destacado de Moto2 y con pinta de campeón 2026, será el único bueno-bueno que no ascienda a la categoría reina porque los equipos prefieran a un piloto, no tan bueno, de otra nacionalidad. Veremos, veremos.

El caso es que, aunque ya pasó en anteriores temporadas, lo cierto es que, por vez primera este año y puede que dure bastante, el motociclismo español tiene a tres de sus mejores pilotos encabezando las tres divisiones del mundo de las dos ruedas. Y son, créanme, bueno, ustedes ya lo saben, lo mejor de lo mejor. Y, sí, sí, los tres tienen pinta de poder llevarse el título dentro de unos meses, después de 12 grandes premios más.

Massimo Quiles y Manu González dominan, con mano de hierro y determinación, los campeonatos de Moto3 y Moto2, respectivamente, mientras Jorge Martín aprovecha un nuevo error de su compañero Marco Bezzecchi para convertirse en el nuevo jefe de MotoGP.

El jovencísimo Maximo Quiles, de 18 años y gran protegido de Marc Márquez, su maestro, se ha adueñado de Moto3, de la mano del no menos sabio Jorge Martínez ‘Aspar’, y lidera la pequeña categoría, con la friolera de 90 puntos más que otro español, vaya, Álvaro Carpe. “Falta mucho, falta mucho, pero estamos camino de conseguirlo, sí”, cuenta Quiles cuando se le habla de romper récords y ser campeón antes que nadie. De momento, en 10 grandes premios, ha logrado seis victorias (Brasil, Jerez, Le Mans, Barcelona, Hungría y Países Bajos), dos segundos puestos y un tercero.

Massimo Quiles ha logrado, hoy, en Assen, su sexto triunfo del año. / VINCENT JANNINK / EFE

Manu González, de 24 años, que ya ha llegado a probar una MotoGP (aún más extraño que ninguna fábrica ni equipo piense en él de cara al 2027), es líder de Moto2 con 57.5 puntos más que otro español, vaya, Izan Guevara. González ha ganado en Tailandia, Barcelona e Italia, ha sido segundo en Jerez, Le Mans y Países Bajos y tercero en Brasil. “Claro que sueño con el título, como todos ¿no?, pero no puedo bajar los brazos en ningún GP”.

Y, hoy, por vez primera este año, tras el último despiste del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que se ha ido al suelo y ha dejado paso a su compañero Jorge Martín para acceder al liderato de MotoGP, ‘Martinator’ se convierte en el tercer español para completar un podio magistral que, insisto, tiene pinta de durar.

Martín, tercero en el GP de hoy, en Assen, suma siete puntos más que ‘Bezz’, ha ganado dos carreras al ‘sprint’ (EEUU y Le Mans) y ha triunfado en el Gran Premio de Francia, además de cuatro podios más en la máxima categoría. “Dije que seríamos varios los que pelearíamos por el título y, por fortuna, yo estoy entre los candidatos, lo que ya me mantiene feliz, muy feliz, aunque, como opinamos todos, pues todos tenemos razón, esto aún no ha llegado ni siquiera al ecuador del campeonato”.