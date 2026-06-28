Discreta actuación de la selección Balear en el Nacional por Autonomías

La dura realidad del atletismo balear es que, por presupuesto y densidad de población, resulta complicado competir al mismo nivel que comunidades como Catalunya, Madrid o Andalucía, que ocuparon las tres primeras posiciones de la clasificación del Campeonato de España por Autonomías celebrado en Logrño. Finalmente, la realidad situó a Balears en la decimotercera plaza, una posición mejorable, pero también un reflejo de que queda mucho trabajo por delante, además de la necesidad de seguir creciendo en recursos y presupuesto.

La mejor actuación de la representación balear llegó de la mano del menorquín Nico Vilas, que logró una destacada cuarta posición en triple salto con una marca de 15,35 metros.

También brilló Adriá Ceballos, del ADA Calviá, quien en una carrera de gran nivel y muy rápida consiguió finalizar quinto en los 3.000 metros con un registro de 8:07.98, mejor marca de la temporada (MMT). En los 100 metros lisos, la valenciana Carmen Marco, perteneciente al grupo de entrenamiento de Juan Sancha, firmó una actuación notable al clasificarse sexta con un crono de 11.60.

Mención especial merece el felanitxer Alex J. Durán, que terminó segundo de su serie en los 800 metros lisos con un excelente registro de 1:50.73, una marca que le permitió alcanzar la décima posición final. Y atención a la joven sub16 Sophia A. Requena (Claudia Troppa), que sigue apuntando alto tras conseguir su marca personal en salto de altura con 1,60 metros.

Buena actuación en el Nacional sub-18

Por otra parte, excelente actuación de Balears en el Campeonato de España por autonomías sub18, celebrado este domingo en Logroño, donde el equipo balear consiguió una destacada décima posición en la clasificación final. El podio estuvo ocupado por Catalunya, Madrid y Andalucía, que fueron las tres mejores selecciones del campeonato.

A nivel individual, Geray Mota, del Pegasus, brilló con luz propia al lograr una magnífica segunda posición en los 1.500 metros lisos, con un registro de 3:59.69.

Geray Mota, durante una carrera. / P.Bover

Otra actuación sobresaliente fue la de Blanca Alzamora, del Diana, que, bajo la dirección de Jaume Mulet, ha protagonizado una extraordinaria progresión en este final de temporada. La atleta consiguió subir al podio con una tercera posición y marca personal de 2:10.96 en los 800 metros.

Blanza Alzamora. / P.Bover.

También destacó Carla Monterde, del Pegasus, que en los 200 metros lisos venció su serie con una marca personal de 24.95, resultado que le permitió finalizar quinta en la clasificación general.

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Otra marca a tener muy en cuenta fue la conseguida en los 400 metros vallas, donde Alexander Harding, del ADA Calviá, firmó un excelente registro personal de 54.80. En la prueba de lanzamiento de disco, Stobart Aspen Silvaana, del Pegasus, logró una meritoria quinta posición con un lanzamiento de 35.15 metros. Por último, en los 100 metros vallas, Ariadna Travesset, del Es Raiguer, completó una gran actuación al finalizar segunda de su serie, logrando además marca personal con 14.70.