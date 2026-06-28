Baleares brilla en el CESA: bronce infantil femenino y pleno de Top-10

Fantástico Campeonato de España de Selecciones Autonómicas para el voleibol balear. Pleno de Top-10 para los cuatro combinados autonómicos, con especial protagonismo para la medalla de bronce lograda por la selección infantil femenina. El equipo dirigido por Andreu Català y Denis Petrov brilló con luz propia en el torneo disputado este fin de semana en Galicia, donde únicamente cedió en dos encuentros: uno durante la fase de grupos y otro en unas ajustadísimas semifinales.

Las catorce infantiles firmaron un campeonato sobresaliente, demostrando un altísimo nivel competitivo y una gran personalidad pese a la juventud del grupo. Castilla y León (3-1) y Melilla (3-0) fueron sus dos primeras víctimas en una fase de grupos que concluyó con una derrota frente a Asturias (1-3). Aun así, las baleares sellaron el pase a los cuartos de final, donde ofrecieron una auténtica exhibición para superar con autoridad a Andalucía por 3-0 y presentar su firme candidatura a las medallas.

En semifinales esperaba la Comunitat Valenciana. Tras un auténtico partidazo, las jugadoras de Català y Petrov acabaron cediendo en un emocionante tie-break que se resolvió por un ajustadísimo 14-16. El sueño del título se escapaba, pero todavía quedaba en juego el podio. Y esa oportunidad no la dejaron escapar. Enfrente estaba la anfitriona Galicia, que además comenzó adelantándose en el marcador tras conquistar el primer set. Sin embargo, si algo ha demostrado esta selección durante todo el campeonato ha sido su carácter, capacidad de reacción y espíritu de equipo. Las baleares completaron una brillante remontada para imponerse por 3-1 y colgarse una merecidísima medalla de bronce, premio al trabajo realizado y reflejo del enorme futuro que tienen por delante unas jugadoras que lo han dado absolutamente todo por el voleibol balear.

La selección cadete masculina rozó también las medallas. El conjunto dirigido por Alberto Sanz y Guillem Cabrer cerró el CESA con un excelente quinto puesto. Tras completar una impecable fase de grupos, en la que únicamente cedieron un set en tres partidos para clasificarse con pleno de nueve puntos, los cadetes encontraron su primer obstáculo en los cuartos de final. Una derrota especialmente dolorosa por llegar en el primer tropiezo del campeonato, resolverse en el tie-break y poner fin a las aspiraciones por el título. Galicia se cruzó en el camino de Baleares, aunque el equipo supo reaccionar con personalidad para imponerse posteriormente a Madrid (3-2) y Murcia (3-2), asegurando así una brillante quinta posición.

Por su parte, la selección infantil masculina concluyó el CESA como séptimo mejor equipo de España. El equipo entrenado por Josep Tous y Maties Adrover superó la fase de grupos con dos victorias y una derrota, clasificándose para los cuartos de final. En el primer encuentro de las eliminatorias, los baleares cayeron en el tie-break frente a Canarias, despidiéndose de la lucha por las medallas. Posteriormente, volvieron a disputar otro igualado partido ante Madrid (2-3), aunque lograron cerrar el campeonato con una victoria frente a Castilla-La Mancha (3-2) que les permitió certificar una meritoria séptima plaza.

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Las cadetes completaron la destacada actuación balear situándose también entre las diez mejores selecciones del país. El conjunto dirigido por Llorenç Vallespir y Xavi Cardona arrancó el campeonato con una ajustada derrota ante Galicia (2-3), pero reaccionó con una convincente victoria frente a Navarra (3-0) para mantener intactas sus opciones de acceder a los cuartos de final. Sin embargo, un nuevo y doloroso tropiezo, esta vez ante Cataluña (2-3), dejó a las baleares sin posibilidades de luchar por el título. A partir de ese momento, el equipo cerró su participación con una victoria frente a Castilla y León (3-1) y una derrota ante la Comunitat Valenciana (1-3), finalizando el CESA en una meritoria décima posición.