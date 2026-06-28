Más de 2.000 motoristas celebran el 30 aniversario de Motorock Mallorca

La pasión por las dos ruedas ha vuelto a llenar este domingo las calles de Palma con motivo de la 30ª edición de Motorock Mallorca, la histórica concentración motera organizada por Rock FM Mallorca, que ha reunido a más de 2.000 motoristas en una jornada marcada por el compañerismo, la música rock y la celebración de tres décadas de historia.

La avenida Jaume III ha sido, una vez más, el punto de encuentro de cientos de aficionados llegados desde distintos puntos de Mallorca y de otras comunidades autónomas para participar en una de las concentraciones moteras más importantes de Baleares. La cita ha conmemorado un aniversario muy especial, consolidando el crecimiento de un evento que nació en 1996 como una reunión entre amantes de las motocicletas y que, con el paso de los años, se ha convertido en una tradición dentro del calendario motero balear.

Celebración de Motorock Mallorca 2026 / Motorock

El ambiente festivo ha estado presente desde primera hora de la mañana, con animación de calle y diversas actividades previas al inicio de la ruta. Uno de los momentos más llamativos de la jornada ha sido la señal de salida, que este año se ha realizado de forma original desde lo alto de una grúa, arrancando los aplausos de los asistentes antes de que la caravana de motos iniciara su recorrido por las carreteras de la isla.

La organización ha destacado el carácter familiar e intergeneracional de una concentración que reúne a clubes moteros, aficionados y amantes del rock en torno a una misma pasión.

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Motorock Mallorca ha vuelto a confirmar su excelente estado de salud y su fuerte arraigo entre la comunidad motera. Treinta años después de sus inicios, la concentración se consolida como un símbolo de amistad, carretera y pasión por las motocicletas.