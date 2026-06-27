El Xelska se queda con el bronce en la final por el título de la Liga Iberdrola

El Xelska Illes Balears se clasificó tercero este sábado en la fase por el título de la Liga Iberdrola de gimnasia artística, que tuvo como escenario el Navarra Arena de Pamplona. El equipo mallorquín, que disputaba su novena final, se enfrentó a los catalanes Egiba y Hospitalet, además del GymVal valenciano.

El director técnico del Xelska, Pedro Mir, pudo contar para esta final con las internacionales Ana Martín, Xica Cancela, Brygida Urbanska, Rebecca Aiello y Claudia Torrent, además de las jóvenes Sophia Martín, Naia Arambalza, Teresa Galbis y Ariadna Pastor.

Buena actuación del Xelska en esta final, en la que se le escapó el título por poco margen. El equipo mallorquín firmó una puntuación de 187.001, que le dio el bronce tras el Hospitalet (190.034) y el Egiba (188.333). El GymVal fue cuarto (182.634).

A nivel individual destacaron Sophia Martín, oro en barra y plata en paralelas, y Rebecca Aiello, bronce en salto.

Nacional Base

Pamplona también fue escenario a lo largo de esta semana del Campeonato Nacional Base GAF Divina Seguros, en el que participaron varios equipos de Balears. Se consiguieron 13 medallas, ocho de ellas para deportistas o clubes mallorquines.

Alejandra Xamena, del Arthemys Inca, fue oro en salto y plata en barra en la categoría Base 6 (2012 y anteriores); Mar Anca (Omnia Gym) fue bronce en paralelas y el Arthemys Inca fue tercero por equipos en Base 5 (2018-2016); Inés Segura (Arthemys) fue bronce en suelo, con su club segundo por equipos y el Acrobàcies Artà tercero en Base 3 (2018-2017); y Mariona Umbert (Cor Olímpic) fue bronce en salto en Base 2 (2017 y anteriores).

Mar Anca, del Omnia Gym, fue bronce en paralelas en Base 5 / Omnia Gym

Además de estos clubes con podios, también participaron gimnastas del Alcúdia, Palma, Es Pla, Flic Flac de Menorca y los ibicencos CG Eivissa y Sant Rafel.

Los campeonatos se cerrarán este domingo con las distintas fases finales de promoción. Entre los aspirantes estará el Palma, que buscará meter a su segundo equipo en Tercera División, y el Es Pla Marratxí, que intentará lograr el ascenso a Primera División. De conseguirlo, sería histórico, ya que la próxima temporada habría tres equipos de Mallorca en la Liga Iberdrola, la máxima competición nacional femenina.

La última cita de la gimnasia artística será el Campeonato de España individual, por clubes y por autonomías, que se disputará del 7 al 11 de julio en Guadalajara, el mismo escenario del Nacional Base de categoría masculina.