Sergi Amengual, primer líder del ‘Vila de Sineu’ de ciclismo en pista

Sergi Amengual, del CC Artanenc es el primer líder del Vila de Sineu de ciclismo en pista que comenzó el pasado viernes en ‘Sa Voltadora Francesc Alomar’ con la primera de sus nocturnas, el trofeo Talleres Miquel. El recinto de Sineu inauguró su nueva iluminación que mejora considerablemente las condiciones anteriores.

Fueron 16 los contendientes en primera categoría. En la carrera de scratch, el ganador superó a Toni Ballester y Llorenç Tomàs, con Joan Morlà en la sexta posición como mejor junior. Así, Sergi Amengual presentaba sus credenciales, muy cerca de su mejor condición física. En la puntuación final, el ciclista élite de Montuïri, repitió triunfo por delante del llucmajorer Llorenç Tomàs con Jorge Rey en la tercera plaza, y Daniel Gómez como primer junior. En la combinada de la velada Amengual suma 70 puntos por los 56 de Tomàs y los 51 del siete veces ganador absoluto, Toni Ballester. En categoría junior, Daniel Gómez supera a Marc Mayol y Joan Morlà con mínimas diferencias entre ellos. Destacar el magnífico rendimiento del fornalutxer Xisco Martí, máster 40, que va recuperando el gran nivel de antaño.

Principiantes y promesas con los premios obtenidos en Sa voltadora de Sineu / T. Arbona

Segunda categoría y base

Daniel Anadón se impuso en la puntuación de segunda categoría, con 18 participantes tras superar a Lluís Salvador Capó y con Tomeu Vachiano en la tercera plaza mientras Toni Frontera y Josep Riera completaban las cinco primeras posiciones. En la carrera de los más jóvenes de tercer nivel, triunfo de Toni Font tras una galopada en solitario en las vueltas finales superando a Miguel Biezma y Martin Bryan. Por su parte, Toni Abraham fue el ganador en tercera B superando a Emili Garí y Frank Brunot. Mientras que Inés Bustos fue la mejor de las féminas.

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En categoría cadete, con 12 participantes, Alejandro Buzdea sumó un nuevo triunfo a su palmarés tras imponerse en el scratch y su cuarta plaza en la puntuación donde se impuso Miquel Àngel Vicens que es tercero en la combinada por detrás de Miquel Morlà. Nada cambia en división infantil donde Biel Mora sigue sumando triunfos. Le acompañaron en el podio José Reyes y Sergi Martorell. Nuevo triunfo de Jaume Salmerón en alevines seguido de Tomeu Verger y Pau Pascual, con Clara Nadal como mejor chica. También participaron los más jóvenes de las categorías promesas y principiantes.