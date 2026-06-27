Ciclismo
Mavi García roza el podio en los Campeonatos de España de ruta
La mallorquina cede en la meta ante la campeona Mireia Benito, Sara Martín y Paula Ostiz
Marina Garau es octava, mientras que Iurani Blanco llega a meta en la decimoséptima plaza
La catalana Mireia Benito (AG Insurance-Soudal) se hizo con el título de campeona nacional en la categoría femenina élite de los Campeonatos de España, que se celebran en Sabiñánigo (Huesca) hasta este domingo. A Mavi García se le escapó el podio por seis segundos, mientras que Marina Garau fue octava y la también mallorquina Iurani Blanco, decimoséptima.
Benito sumó su primer entorchado nacional en línea después de los cuatro que acumula de forma consecutiva en la contrarreloj, incluyendo el que obtuvo el pasado jueves. Sara Martín y Paula Ostiz completaron el podio. La prueba femenina se desarrolló en un circuito de 26,5 kilómetros, al que se dieron cinco vueltas, para un total de 129,7 kilómetros.
Sin Paula Blasi (UAE), principal favorita, por su caída del viernes, Maite Urteaga fue la primera en atacar. Llegó sola al primer paso por línea de meta y después aumentó su ventaja, que alcanzó los tres minutos en la tercera vuelta.
A dos vueltas para el final, quedaron en el grupo delantero las favoritas, como Sara Martín, Paula Ostiz (Movistar), la ciclista mallorquina del UAE Mavi García o la campeona nacional de contrarreloj Mireia Benito (AG Insurance-Soudal). En tierra de nadie, entre la del Eulen-Amenabar y lo que restaba del pelotón, se quedó la también mallorquina Iurani Blanco (Human Powered Health).
A falta de poco más de 30 kilómetros se agitó ese grupo. Saltaron Sandra Alonso (Eneicat) y Sara Martín, que atraparon a Iurani Blanco y volvieron a reunirse con el resto de favoritas.
Reducida la desventaja a 1:46, Mavi García intentó que sus compañeras colaboraran en los relevos. No lo logró y, a 20 kilómetros para el final, se fue con Martín, Ostiz, Benito y Alonso a la caza de Urteaga. La escapada fue neutralizada a 4,8 kilómetros de meta. En el penúltimo repecho antes de la llegada atacó Mireia Benito, con Mavi García a su rueda. En la bajada se unieron Sandra Alonso y Maite Urteaga.En el ascenso final arrancó Mireia Benito. Por detrás, las dos Movistar cruzaron la línea de meta casi a la vez, dejando a Mavi García al filo del podio.
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