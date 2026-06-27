Baleares suma tres medallas en los Campeonatos de España de Palma

La tercera jornada del Campeonato de España Absoluto Open Trials – Astralpool Mallorca 2026, que se disputa en las Piscinas Municipales de Son Hugo, volvió a dejar grandes noticias para la natación balear, con presencia en finales A y B, un nuevo récord autonómico y dos mínimas para el Campeonato de Europa. La jornada se saldó con un balance sobresaliente para los representantes de Baleares: tres medallas absolutas (dos oros y un bronce), un récord de Baleares y doce presencias en finales, repartidas entre siete finales A y cinco finales B.

La espalda volvió a ser uno de los grandes focos de la jornada. En los 200 espalda femeninos, Estella Tonrath Nollgen (C.N. Terrassa) protagonizó otra de las grandes actuaciones del día al imponerse en la final A y conseguir, además, la mínima para el Campeonato de Europa. La prueba contó con una destacada presencia balear: Ania Cristina Buciu Bologa (C.N. Llucmajor) fue sexta en la final A; Marta Maria Guasp Bauzá (C.N. Palma de Mallorca) terminó octava; mientras que en la final B compitieron Blanca Jaume Bravo (A. Master Baleares), cuarta; Aina Tomàs Tomàs (C.N. Palma de Mallorca), quinta; y Sarah Holgado Barahona (C.N. Terrassa), octava.

Hugo Gonzalez, oro y mínima europea en los 20 espalda / Rafa Babot (RFEN)

En los 200 espalda masculinos, Hugo González de Oliveira (C.N. Terrassa) se impuso en la final A y logró la mínima para el Campeonato de Europa, sumando una nueva victoria de prestigio en Son Hugo.

Otro de los resultados más destacados de la jornada llegó en los 400 estilos femeninos, donde Beth Abad Núñez (C.N. Palma de Mallorca) firmó una excelente actuación para finalizar tercera absoluta. Su medalla de bronce confirma el gran momento competitivo de la nadadora balear en una de las pruebas más exigentes del programa.

Beth Abad, bronce en 400 estilos / RFEN

En los 100 mariposa masculinos, Javier López Guillén (C.N. Sant Andreu) volvió a demostrar su nivel competitivo al finalizar sexto en la final A. En la prueba femenina, Aina Hierro Pujol (C.N. Voltor Balear) también accedió a la final A y concluyó en quinta posición, reforzando la presencia balear entre las mejores especialistas. Además, Emily Czaja (C.N. Palma de Mallorca) compitió en la final B, donde fue octava.

También brilló Marc Sánchez Torrens (C.N. Voltor Balear) en los 50 braza masculinos. El nadador mallorquín fue segundo en la final B y estableció un nuevo récord de Baleares con un tiempo de 28.20, rebajando la anterior plusmarca autonómica, fijada en 28.45. Un registro de gran valor en una de las pruebas más explosivas del campeonato.

Resultados destacados (3ª jornada)

400 estilos femenino

Beth Abad Núñez, C.N. Palma de Mallorca: final A, 3.ª absoluta.

50 braza masculino

Marc Sánchez Torrens, C.N. Voltor Balear: final B, 2.º. Récord de Baleares con 28.20. Anterior récord: 28.45.

100 mariposa masculino

Javier López Guillén, C.N. Sant Andreu: final A, 6.º.

100 mariposa femenino

Aina Hierro Pujol, C.N. Voltor Balear: final A.

Emily Czaja, C.N. Palma de Mallorca: final B, 8.ª.

200 espalda masculino

Hugo González de Oliveira, C.N. Terrassa: final A, 1.º y mínima para el Campeonato de Europa.

200 espalda femenino