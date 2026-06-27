Mundial 2026
El 1x1 de España contra Uruguay
Marcos Llorente y Mikel Merino fueron las dos grandes sorpresas en la alineación de Luis De la Fuente contra Uruguay. España ganó (0-1) con un tanto de Baena.
Jaume Marcet
Después de enfrentarse a dos rivales de poca entidad como Cabo Verde y Arabia, la selección española se midió a una selección histórica como Uruguay.
El equipo de Luis de la Fuente solo necesitaba un punto para consolidarse como primera de grupo, pero sumó su segunda victoria ante el conjunto de Marcelo Bielsa, que queda eliminado.
Así hemos visto a los jugadores españoles en este exigente partido contra la selección charrúa.
Unai Simón, portero
Imbatido
El portero del Athletic tuvo muy poco trabajo ante Cabo Verde y Arabia. El equipo uruguayo le exigió más aunque tampoco le remataron en exceso. Después de una salida con dudas en el inicio del encuentro, mejoró sus prestaciones. No transmite demasiada seguridad en los balones aéreos. Con los pies estuvo muy acertado. Sigue sin encajar goles.
Marcos Llorente, defensa
Atlético
El lateral derecho del Atlético ha vuelto a ser titular tras perder su plaza ante Arabia Saudí. La intensidad de Llorente es muy útil ante un equipo tan aguerrido como el uruguayo. Le costó doblar a Lamine pero en las ocasiones que lo logró pudo generar peligro. En defensa cumplió y la jugada del gol de Baena nació con un centro suyo. Su poderío físico brilló en la segunda mitad.
Pau Cubarsí, defensa
Prodigioso
El central de Estanyol es intocable para Luis De la Fuente. Tras dos partidos muy cómodos, el equipo uruguayo midió mucho más y el central del Barça respondió con una nota excelente. La presión de los charrúas le dio la opción de conducir o enviar medidos pases largos. Su personalidad es propia de un veterano. Recibió una entreda impresentable de Canobbio. Fue el mejor jugador de España.
Aymeric Laporte, Defensa
Impecable
El central zurdo del Athletic Club es un puntal defensivo para La Roja. Después de dos partidos plácidos, la presencia de Darwin provocó que Laporte tuviera mucho más trabajo. Ante las persecuciones individuales de Uruguay, Laporte leyó bien cuando conducir y avanzar metros hacia adelante. En tareas de marcaje se mostró muy acertado.
Marc Cucurella, Defensa
Irregular
El lateral izquierdo de Alella está mostrando en este Mundial un perfil muy ofensivo. Contra Uruguay estuvo más atento a sus espaldas pero sin olvidarse de dar profundidad a su banda y combinar con Baena. Cometió un error que le pudo costar un gol a la selección. Mejoró en tareas defensivas en la segunda mitad.
Rodri, centrocampista
Táctico
El mediocentro del City es un fijo en los esquemas del seleccionador. Su presencia física e inteligencia fue clave para imponerse a un centro del campo tan intenso como el uruguayo. Sin ofrecer su mejor versión, la calidad y jerarquía de este futbolista siempre suma. Sin mostrar su mejor nivel, comoetió pocos errores.
Pedri González, centrocampista
Golpeado
El extraordinario centrocampista del Barça volvió a ocupar la demarcación de interior creativo. De sus botas salieron siempre los pases más meritorios y las conexiones más necesarias con los puntas. No aportó las dosis de genialidad que le vemos habitualmente en el Barça. Los uruguayos le marcaron muy de cerca con entradas duras que el colegiado está ignorando de manera escandalosa.
Mikel Merino, centrocampista
Discreto
El mediapunta del Arsenal fue la gran sorpresa del once de la selección española. Su poderío físico resultó clave para acercarse a la jugada como interior y desplegarse como un llegador. En la fase defensiva aportó mucho trabajo pero pocas ideas clarividentes. Fue suplido por Olmo.
Lamine Yamal, delantero
Insistente
El prodigio de Rocafonda sumó su segunda titularidad. Solo necesitó un minuto para recuperar un balón de oro y generar una aprocimación de peligro. Cada intervención suya es sinónimo de peligro aunque Uruguay logró que sus participaciones no fueran constantes. Implicado y luchador aunque todavía no ha encontrado su versión habitual. Tiene que seguir mejorando para acercarse a su condición de jugador mágico. Sanabria lo frenó con una entrada demencial. Generó una asistencia mágica que no aprovechó Olmo.
Mikel Oyarzabal, delantero
Luchador
El atacante zurdo de la Real Sociedad fue el mejor jugador de España ante Arabia y nadie discute su titularidad en esta selección. Contra la poderosa defensa uruguaya le costó encontrarse cómodo. Le faltó el punto de inspiración necesario para definir. Siempre apta lucha y movilidad.
Álex Baena, centrocampista
Goleador
El mediapunta del Atlético de Madrid repitió en su función de falso extremo izquierdo. Cuando España atacó en estático no encuentró desequilibrio por su banda. En cambio, sus pases al espacio son siempre imprevisibles y necesarios. Marcó el único gol del primer tiempo con un chut sorprendente que provocó el error grosero de Muslera. Fue suplido por Yeremi.
Dani Olmo, centrocampista
Revulsivo
Entró por Mikel Merino para aportar magia y fantasía entre líneas. Necesitó pocos segundos para mostrrar su talento diferencial como mediapunta. Perdonó un gol claro tras una asistencia magnífica de Lamine. Alternó acciones de genio con algún error puntual. Provocó un penalti a Viñas que ni el árbitro ni el VAR apreciaron.
Fabián Ruiz, centrocampista
Impreciso
El andaluz suplió a un Pedri al que los uruguayos frenaron a base de juego duro. No estuvo demasiado fino en los pases.
Yéremi Pino, centrocampista
Mermado
Entró por el goleador Baena para aportar desequilibrio en la banda izquierda pero con la inclusión de Nico pasó a la banda derecha. Acabó roto por una lesión y tuvo que ejercer de '9' ya que estaba muy dismuido en lo físico..
Ferran Torres, delantero
Gafado
Entró por Oyarzábal para aportar intensidad al frente del ataque español. Se dejó la piel en cada acción. Maniobró de maravilla pero tuvo una oportunidad de oro . Su remate lo repelió el larguero. Es su segundo balón al palo del Mundial. Le falta suerte.
Nico Williams, delantero
Testimonial
Tuvo un cuarto de hora para seguir ganando ritmo y confianza. No entró demasiado en juego. aunque recibió una entrada criminal de De la Cruz.
Fuente: Sport
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