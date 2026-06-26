Segunda jornada sin medallas para la natación balear en el Open Trials Astralpool Mallorca

La segunda jornada del Campeonato de España Absoluto Open Trials – Astralpool Mallorca 2026, que se disputa en las Piscinas Municipales de Son Hugo, volvió a dejar una presencia destacada de deportistas baleares, tanto de clubes como de nadadores y nadadoras vinculados a las islas que compiten actualmente en clubes de fuera de la comunidad.

Uno de los focos de la jornada estuvo en los 100 libre masculino, donde los mallorquines Sergio de Celis, del C.N. Sabadell, y Josep Castro, del C.N. Sant Andreu, lograron clasificarse para la final A. De Celis finalizó en cuarta posición, mientras que Castro fue quinto, confirmando el gran nivel de la velocidad balear en una de las pruebas más exigentes y disputadas del programa.

La final del 100 libre es una prueba que ya forma parte de la historia de la natación española ya que nunca antes se había nadado tan rápido en España: por primera vez, dos nadadores bajaron de los 48 segundos. El anterior récord nacional, en poder de Luca Hoek, del C.N. Terrassa, con 48.04, quedó superado en una final de altísimo nivel en la que el propio Hoek firmó una actuación extraordinaria al imponerse con 47.72, nuevo récord de España y mínima para el Campeonato de Europa de París.

Su compañero de club César Castro también bajó del anterior tope nacional con 47.98, logrando igualmente la mínima europea. Además, Miguel Pérez-Godoy, también del C.N. Terrassa, completó el pleno con 48.38, por debajo de la mínima exigida para París. Una final histórica, de esas que marcan época.

Sergio de Celis, en Son Hugo. / Rafa Babot / RFEN

En los 200 mariposa masculino, Javier López Guillén , del C.N. Sant Andreu, completó una actuación de gran nivel al finalizar en quinta posición en las series clasificatorias. El nadador balear renunció posteriormente a disputar la final A para centrarse en el 100 mariposa que se disputará en la tercera jornada, pero su resultado le situó entre los mejores especialistas de la prueba de 200.

La representación femenina balear también tuvo presencia en las finales. En los 200 braza femenino, Sarah Holgado Barahona , del C.N. Terrassa, y Lourdes Ruiz Ferrer , del C.N. La Salle-Palma, disputaron la final B. Ruiz Ferrer terminó en novena posición, mientras que Holgado Barahona finalizó décima, en una prueba de alto nivel competitivo.

La jornada volvió a confirmar la profundidad de la natación balear en el campeonato, con presencia en finales absolutas y resultados destacados en pruebas de estilos muy diferentes: libre, mariposa y braza. El Open Trials Astralpool Mallorca 2026 mantiene así el protagonismo de los deportistas de las Illes Balears en una competición clave del calendario estatal, clasificatoria para grandes citas internacionales.

Resultados destacados de la segunda jornada – 26 de junio de 2026

200 mariposa masculino

Javier López Guillén, C.N. Sant Andreu: 5.º en la clasificación. Renuncia a la final A.

100 libre masculino

Sergio de Celis Montalbán, C.N. Sabadell: final A, 4.º.

Josep Castro Torrens, C.N. Sant Andreu: final A, 5.º.

200 braza femenino

Lourdes Ruiz Ferrer, C.N. La Salle-Palma: final B, 9.ª.

Sarah Holgado Barahona, C.N. Terrassa: final B, 10.ª.