Miquel Verger, director de la oficina de grandes empresas de Baleares de Banco Sabadell: «Queremos seguir siendo un banco útil para las empresas y las familias de Baleares»

-Banco Sabadell renueva su compromiso con el Torneo de Golf Diario de Mallorca, ¿cómo valora la entidad esta cita deportiva?

-Es una cita muy especial para nosotros porque forma parte del pulso social y empresarial de la isla. No es solo un torneo de golf, es un punto de encuentro donde coinciden clientes, empresarios y profesionales con los que compartimos día a día proyectos y decisiones importantes. Además, nos permite estar cerca de ellos en un entorno distinto, más tranquilo, donde surgen conversaciones que muchas veces van más allá de lo estrictamente profesional y refuerzan una relación que para nosotros es clave.

-¿De qué manera están vinculados los valores del deporte del golf con los valores de Banco Sabadell?

-El golf tiene mucho que ver con cómo entendemos nuestro trabajo: es un deporte de constancia, de concentración y de decisiones bien pensadas. Nosotros acompañamos a empresas que también planifican a medio y largo plazo, que toman decisiones con prudencia y que saben que los resultados no llegan de un día para otro. Esa mentalidad, muy presente en el tejido empresarial balear, encaja perfectamente con nuestra forma de hacer banca.

-Banco Sabadell ha reforzado en los últimos años su presencia en Balears, ¿cuáles han sido las claves de su posicionamiento?

-La clave ha sido escuchar mucho al cliente local y entender bien cómo funciona la economía de las islas. Baleares tiene particularidades muy claras -estacionalidad, peso del turismo, tejido empresarial muy diverso- y hemos reforzado equipos especializados que conocen bien esa realidad. Eso nos permite dar respuestas más ajustadas y, sobre todo, ser ágiles. Y, como dice nuestra nueva campaña: «Ser de los que hacen».

«Baleares ha demostrado que sabe adaptarse y tiene margen para seguir creciendo»

-¿De qué manera ha evolucionado el servicio que ofrecen a sus clientes de Balears?

-Hemos evolucionado hacia un modelo muy centrado en la cercanía y la especialización. El cliente tiene un interlocutor claro, cercano, que entiende su negocio y al mismo tiempo dispone de herramientas digitales que le facilitan el día a día. Esa combinación -trato directo + tecnología- es la que está marcando la diferencia.

-¿Qué destacaría del modelo económico de las islas? ¿Cuáles son sus fortalezas?

-Baleares tiene una economía muy dinámica y con una capacidad de adaptación que se ha demostrado en los últimos años. El turismo sigue siendo el gran motor, pero alrededor de él se ha generado un ecosistema muy amplio de empresas -servicios, construcción, náutico, restauración, logística- que aportan solidez. Además, cada vez vemos más iniciativas vinculadas a innovación y nuevos modelos de negocio.

-Banco Sabadell está especialmente comprometido con el sector pyme, ¿de qué manera apoya a estas empresas?

-Las pymes son el corazón del tejido empresarial balear y también lo son para Banco Sabadell. Las apoyamos con financiación, pero sobre todo con acompañamiento: analizando cada proyecto, ayudando a estructurar inversiones y estando cerca en momentos clave como campañas turísticas, ampliaciones o procesos de crecimiento.

-¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las empresas del archipiélago y cómo están respondiendo a los mismos?

-Hay varios retos claros: gestionar la estacionalidad, atraer y retener talento, avanzar en digitalización y adaptarse a nuevas exigencias de sostenibilidad. Las empresas de Baleares están respondiendo con mucha capacidad de adaptación. Nosotros tratamos de estar a su lado, aportando soluciones financieras y asesoramiento para facilitar esa transición y acompañarlas en ese proceso.

«Hemos evolucionado hacia un modelo centrado en la cercanía y la especialización»

-¿Cómo valora el momento actual de la economía balear y cuáles son las perspectivas de futuro?

-El momento actual es positivo, con una actividad económica sólida, aunque siempre con la prudencia que requiere un entorno cambiante. Las perspectivas son buenas si se sigue trabajando en diversificación y en ganar competitividad. Baleares ha demostrado que sabe adaptarse y tiene margen para seguir creciendo con un modelo cada vez más equilibrado.

-¿Qué elementos diferenciadores conforman el servicio que Banco Sabadell ofrece a sus clientes?

-Nuestro diferencial es el modelo de relación. Conocemos a nuestros clientes, estamos cerca y entendemos su negocio. Eso, unido a equipos especializados por sector y a una oferta completa de soluciones, nos permite acompañarlos de forma muy directa y efectiva.

-¿De qué manera trabaja Banco Sabadell para consolidarse y crecer en las islas?

-Nuestro foco está en seguir creciendo de forma sostenible, reforzando equipos y manteniendo esa cercanía que nos caracteriza. Queremos seguir siendo un banco útil para las empresas y las familias de Baleares, acompañando su desarrollo y formando parte activa del crecimiento económico de las islas.