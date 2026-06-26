Machado, primera sorpresa del verano en el Campus de Sant Ferran

Machado ha visitado este viernes el Campus de Verano de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal en Sant Ferran, convirtiéndose en el primer jugador del Illes Balears Palma Futsal en compartir una jornada con los participantes del campus de Palma durante esta edición.

Tras la visita de Lucão al Campus de Alcúdia el pasado miércoles, el brasileño ha tomado el relevo en Palma sorprendiendo a los niños y niñas que participan en la primera semana del campus. Durante la mañana, Machado ha conversado con ellos, ha respondido a sus preguntas y curiosidades sobre cómo es el día a día de un deportista de élite y ha compartido algunas de sus experiencias como jugador del Illes Balears Palma Futsal.

La visita ha llegado apenas unos días después de que el club anunciara la renovación del brasileño, que seguirá defendiendo la camiseta del Illes Balears Palma Futsal. Además de acercar su experiencia personal a los más pequeños, Machado también ha transmitido algunos de los valores que defiende la entidad, como el esfuerzo, el compañerismo, el compromiso y la pasión por el deporte. Como es tradición, la jornada ha concluido con una fotografía de familia junto a todos los participantes, inmortalizando uno de los momentos más esperados de cada edición del campus.

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Las visitas de los jugadores del primer equipo constituyen uno de los grandes atractivos del Campus de Verano de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal. Durante las próximas semanas, diferentes integrantes de la plantilla seguirán acercándose tanto al campus de Palma como al de Alcúdia para compartir experiencias con los participantes y acercarles la realidad del deporte profesional.