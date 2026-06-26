De jugar con niños mayores en Palma a ser elegido por los Clippers de la NBA: la historia de superación de Baba Miller

Hace años que dejó su Mallorca natal para cumplir su sueño, pero muchas personas se alegraron en la isla este jueves al conocer que Baba Miller jugará en la NBA. El número 36 de la segunda ronda del Draft, elegido por los Clippers de Los Ángeles, dio sus primeros botes con el balón en el Germans Escalas de Palma y en el Toni Servera de s'Arenal.

El ala-pivot, de 2,11 metros, se formó en la cantera del Bahía San Agustín hasta los 12 años, cuando se marchó al Real Madrid. "Estoy muy orgulloso, es el jugador de nuestra cantera que ha llegado más lejos", explica muy satisfecho Guillem Boscana, presidente del club, a este diario. "Y cuando le oyes hablar de nosotros con tanto cariño y se acuerda de lo que hacía en el club, con las cenas de final de temporada, más contento me pone", añade.

De padre senegalés, que había sido jugador de baloncesto, y madre de origen británico, Miller, de 22 años, todavía conserva amigos en Mallorca. Ya prometía desde pequeño, cuando estudiaba en el colegio de Es Pil.larí, pero nadie imaginaba que llegaría tan lejos. Uno de los que le trató más cuando era un niño es Miquel Àngel Canet, entrenador que le dirigió cuando tenía siete años. «Ya se veía que era especial, estaba claro que su físico sería impresionante, todo eran piernas y brazos largos. Se le veía muy feliz con el balón, quería entrenar incluso cuando estaba enfermo y, aunque era algo introvertido, siempre sonreía», destacó a este periódico en 2021, justo cuando acababa de conquistar el Mundial sub-19 con la selección española. «Absorbía mucho la información que le dábamos y se le notaba cómodo en todos los aspectos del juego, jugaba en todas las posiciones y lo hacía muy bien. De hecho, jugaba con niños que eran dos años mayores que él para que no se notara tanto la diferencia», resaltó Canet.

Miller, admirador de Kevind Durant, ha tenido entre ceja y ceja la NBA. El 23 de diciembre de 2021 debutó con el primer equipo del Real Madrid en la Euroliga y frente a todo un CSKA de Moscú. Compartió pista con dos leyendas como el mallorquín Rudy Fernández y el menorquín Sergi Llull y todo apuntaba a que iba a seguir en el club blanco para hacerse un hueco entre los mayores, pero decidió dar un cambio de rumbo con un objetivo claro: llegar a la mejor liga del mundo. Y está muy cerca de lograrlo.

Pasó por Florida State y Florida Atlantic antes de recalar en Cincinnati, donde ha tenido una trayectoria sólida, con promedios de 13 puntos, 10,3 rebotes y 3,7 asistencias por partido. Aunque aún debe mejorar en el tiro exterior, su físico, movilidad y potencial defensivo le sitúan como un buen jugador para dar profundidad a las plantillas en las posiciones de alero o ala-pívot, ya que posee mucho talento y versatilidad. Y los Clippers lo saben. En Mallorca, desde hace mucho más tiempo, también. El futuro es suyo.