Fútbol
Jofre Cherta seguirá siendo una pieza clave del Atlético Baleares tras su renovación
El club blanquiazul anuncia que prolonga la vinculación del centrocampista por una temporada más tras ser un referente el curso anterior
"Hablamos de un futbolista con hambre, profesional, comprometido y con una gran calidad", asegura el director deportivo, Marc Julià
Jofre Cherta seguirá vistiendo la camiseta del Atlético Baleares una temporada más. El club blanquiazul ha renovado al mediocampista catalán, de 25 años, por un año más y todo apunta a que será una pieza clave en los esquemas del nuevo técnico, Óscar Troya.
Durante el pasado curso, el centrocampista disputó 40 partidos oficiales, en los que firmó 3 goles y 4 asistencias, consolidándose como una pieza fundamental del equipo.
Con motivo de su renovación, el director deportivo, Marc Julià, valoró muy positivamente la continuidad del jugador. "Estamos muy orgullosos de anunciar la renovación de un jugador como Jofre. Ha completado una temporada extraordinaria, disputando 40 partidos oficiales, 38 de ellos como titular, acumulando 3.166 minutos de juego y aportando 3 goles y 4 asistencias", comentó antes de ir más allá en su reflexión. "Además de sus números, hablamos de un futbolista con hambre, profesional, comprometido y con una gran calidad para el ataque blanquiazul. Estamos convencidos de que todavía tiene un amplio margen de crecimiento y de que esta temporada seguirá siendo una pieza clave de nuestro proyecto", finalizó.
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