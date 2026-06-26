Jaume Munar debutará contra Francisco Cerúndolo en Wimbledon

Jaume Munar ya conoce su camino en Wimbledon. El tenista mallorquín debutará en el tercer Grand Slam de la temporada frente al argentino Francisco Cerúndolo, reciente campeón de Queen's, en un estreno exigente para el de Santanyí sobre la hierba londinense.

Por su parte, Rafa Jódar, número 23 del ránking ATP, debutará en Wimbledon frente al británico Felix Gil, número 220 y que accedió al cuadro por una invitación, y podría verse las caras en octavos de final con el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo.

El madrileño, que disputará su primer torneo sobre hierba como profesional, se ha recuperado a tiempo de las molestias en el músculo abdominal que le obligaron a perderse los torneos de Queen's y Eastbourne.

Jódar, de 19 años, se mediría en segunda ronda al vencedor del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov y el español Pablo Carreño, que busca estrenar su casillero de victorias en Wimbledon tras perder los siete encuentros que ha disputado.

En tercera ronda, si se cumplen los pronósticos, se enfrentaría al italiano Luciano Darderi y, en caso de avanzar, tendría un posible cruce en octavos con Jannik Sinner, vigente campeón del torneo.

En cuanto al resto de la representación española, Alejandro Davidovich Fokina, que estos días disputa el Mallorca Open en Santa Ponça, se enfrentará al argentino Juan Martín Cerúndolo, mientras que Roberto Bautista, que afronta su último Wimbledon antes de retirarse al término de la temporada, tendrá un complicado debut ante el brasileño Joao Fonseca, número 27 del mundo.

Además, Martín Landaluce quedó emparejado con el surcoreano Soonwoo Kwon, procedente de la fase previa, y Dani Mérida se medirá al argentino Ugo Carabelli.