El Fibwi Mallorca anuncia el regreso de Sergi Huguet

Sergi Huguet se incorpora al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma para la temporada 2026-27. El jugador mallorquín, nacido el 31 de agosto de 2002, regresa al club para integrarse en la plantilla dirigida por Álex Formento.

Huguet vuelve al CB Imprenta Bahía San Agustín para competir en la Primera FEB. Formado en la cantera del club, en la etapa en la que portaba el dorsal ‘12’, destacó en el filial en la antigua Liga EBA, actualmente Tercera FEB.

En la temporada 2019-20, en el equipo filial, disputó 20 partidos con una media de 26,48 minutos por encuentro, promediando 13,4 puntos, 6,7 rebotes y 0,9 asistencias. En la siguiente campaña continuó su progresión, alternando el filial con el primer equipo, con el que jugó 27 partidos, promediando 8 minutos y 2,7 puntos por encuentro.

Posteriormente, se incorporó al Monbus Obradoiro, donde formó parte de su estructura de cantera y llegó a debutar en la Liga ACB frente al Lenovo Tenerife en la temporada 2021-22. Más tarde, jugó cedido en el Melilla Baloncesto en Primera FEB y en el Grupo Ureta Tizona.

Su trayectoria se vio interrumpida por una lesión de cadera que requirió intervención quirúrgica en dos ocasiones durante su etapa en Burgos. Tras su recuperación, se incorporó al Palmer Basket Mallorca Palma en Segunda FEB. La pasada temporada militó en el Club Ourense Baloncesto, donde disputó 34 partidos con una media de diez minutos por encuentro.

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Con su incorporación, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma continúa configurando la plantilla con la que afrontará la temporada 2026-27 en Primera FEB.