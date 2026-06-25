El Xelska Illes Balears busca el título en la novena final consecutiva de la Liga Iberdrola

El Xelka Illes Balears buscará este fin de semana en Pamplona un nuevo título de Liga, en lo que será su novena final consecutiva de la Liga Iberdrola de GAF de Primera División. La gran final de Primera División se celebrará el sábado por la tarde en el Navarra Arena, con los cuatro mejores equipos de la fase regular: los catalanes EGIBA y Hospitalet, el Xelska Illes Balears y el GymVal, de la Comunidad Valenciana.

Al igual que en la edición anterior, el sistema de competición será 10-4-4, lo que no deja margen de error y convierte la final en una cita muy abierta. El conjunto mallorquín parte con opciones de volver a conquistar el título, en un contexto de máxima igualdad. En el seno del club existe optimismo, a pesar del alto nivel de los rivales. El director técnico Pedro Mir ha podido confeccionar un equipo sólido, aunque no podrá contar con todos sus efectivos. La situación, sin embargo, es más favorable que la del año anterior, cuando las lesiones y enfermedades condicionaron notablemente al grupo.

En esta ocasión, el equipo contará con las internacionales Ana Martín, Xica Cancela, Brygida Urbanska, Rebecca Aiello y Claudia Torrent, además de los jóvenes valores del club Sophia Martín, Naia Arambalza, Teresa Galbis y Ariadna Pastor. No podrá participar la internacional Luana Roda, recientemente llegada del Campeonato Panamericano de Río, donde firmó una destacada actuación que le valió la clasificación para el próximo Campeonato del Mundo.

En el Xelska Illes Balears se respira un ambiente positivo, con la ambición de volver a pelear por el título, un objetivo que, de lograrse, reforzaría su presencia entre la élite de la gimnasia española.

El otro equipo mallorquín que milita en la Primera División, el CG Palma, mantendrá la categoría la próxima temporada tras finalizar la fase regular en quinta posición. Por su parte, el CG Es Pla disputará este domingo la fase de promoción por segundo año consecutivo, con el objetivo de acompañar en 2027 a los otros clubes palmesanos en Primera División. Además, otros dos equipos mallorquines, el Club Grech y el filial del CG Palma, intentarán ascender a Tercera División participando este domingo en la jornada de promoción.