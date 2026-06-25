El Trofeu de s’Agricultura se queda sin el Mallorca y el Poblense busca rival

Uno de los ‘clásicos’ futboleros de la pretemporada en la isla no tendrá lugar este verano. El Poblense-Mallorca, habitual cartel del Trofeu de s’Agricultura, no contará este mes de agosto con la participación del conjunto bermellón en una cita muy arraigada que, además de servir para seguir afinando la forma, permitía a los aficionados ver de cerca a los nuevos jugadores poco antes del inicio de la temporada.

Según ha desvelado Martí Munar, directivo del Poblense, en Onda Cero Mallorca, el partido no se disputará. "Recibimos una comunicación del Mallorca diciendo que no tenía fechas para disputar s’Agricultura en agosto. Insistimos y nos dijeron que no tenían días libres. Seguramente buscaremos otro rival. Es una lástima porque tenemos buena relación y creemos que el día que venían se respiraba mallorquinismo. Desde la distancia no lo entendemos y nos sabe mal", ha comentado.

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Por otro lado, Munar ha criticado con dureza a Óscar Troya, ahora entrenador del Atlético Baleares, por fichar a jugadores del Poblense tras haber pertenecido durante diez años a la entidad blaugrana: “Consideramos que es un entrenador al que hemos tratado muy bien y molesta un poco que haga daño a un club en el que has estado diez años”.