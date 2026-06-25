El Palmer Basket Mallorca Palma refuerza su perímetro con Kevin Torres

Kevin Torres es nuevo jugador del Palmer Basket Mallorca Palma para la próxima temporada en Primera FEB. El escolta, de 1,90 metros y nacido en 2003, llega tras destacar en el Club Baloncesto Clavijo, donde firmó una gran campaña en Segunda FEB.

Durante la pasada temporada, Torres promedió 15,3 puntos por partido en el Grupo Oeste, consolidándose como uno de los anotadores más destacados de la categoría. Su rendimiento fue clave para que su equipo alcanzara los playoffs de ascenso.

El jugador destaca especialmente por su acierto en el tiro exterior, con un notable 42,8 % en triples, además de aportar cerca de tres asistencias por encuentro. Su capacidad ofensiva y regularidad lo convierten en una incorporación de nivel para el conjunto balear.

Formado en las categorías inferiores del JAC Sants y el AESE, Torres continuó su desarrollo en la cantera del Bàsquet Girona. Posteriormente, dio el salto al CB Clavijo, donde compitió primero en Liga EBA y después durante varias temporadas completas, consolidando su progresión.

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Además, cuenta con experiencia en Primera FEB, categoría en la que jugó durante la temporada 2023/2024, y ha sido internacional con la selección española U21 de 3x3. Kevin Torres se convierte así en el primer fichaje del Palmer Basket Mallorca Palma para su nuevo proyecto en la categoría.