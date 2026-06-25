Atletismo
Javier Jurado y Leonor Font reinan en una Cursa Popular Serverina que rozó los 500 participantes
Gran participación en una novena edición en la que Toni Melis y Diane Chatelain fueron los más rápidos en la prueba de cinco kilómetros
La IX Cursa Popular Serverina, celebrada el pasado sábado, tuvo como vencedores absolutos a Javier Jurado y Leonor Font en la distancia de 10 kilómetros. En la prueba de 5 kilómetros, los triunfos fueron para Toni Melis y Diane Chatelain.
Javier Jurado se adjudicó la victoria en los 10 kilómetros con un tiempo de 36:15. A tan solo dos segundos cruzó la meta Fernando Moreno (36:17), mientras que José María Fuentes completó el podio con un registro de 36:31.
Por su parte, Leonor Font, que además finalizó en la sexta posición de la clasificación general, fue la primera mujer en llegar a meta con un tiempo de 38:55. Lidia Sánchez ocupó la segunda plaza femenina (43:23) y Cristina Fullana cerró el podio con 45:23.
En la distancia de 5 kilómetros, Toni Melis se impuso con autoridad al detener el cronómetro en 16:51. La segunda posición fue para Elio Chatelain (17:47), mientras que Jesús Álvaro Fernández completó el podio con un tiempo de 18:24.
En categoría femenina, Diane Chatelain se alzó con la victoria tras cruzar la meta en 19:58. Mónica Bello fue segunda con 20:34 y Montse Estrany completó el podio con un registro de 20:43. La participación fue notable, con un total de 491 corredores que finalizaron las pruebas: 277 en la distancia de 5 kilómetros y 214 en la de 10 kilómetros.
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