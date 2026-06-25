Hugo González brilla en el arranque del Campeonato de España en Son Hugo

La primera jornada del Campeonato de España Absoluto Open Trials – Astralpool Mallorca 2026, que se disputa en las Piscinas Municipales de Son Hugo, dejó un destacado protagonismo para la natación balear, tanto a través de los clubes de las Illes Balears como de deportistas baleares que compiten actualmente en entidades de fuera de la comunidad.

Uno de los grandes nombres del día fue Hugo González de Oliveira, nadador del C.N. Terrassa, que se impuso en la final A de los 200 estilos masculino y consiguió la mínima para el Campeonato de Europa de París, confirmando su excelente nivel competitivo en una de las pruebas más exigentes del programa.

También brilló Sergio de Celis Montalbán, del C.N. Sabadell, que se proclamó vencedor de la final A de los 50 libre masculino en una prueba de altísimo nivel. En esa misma final, el balear Josep Castro Torrens, del C.N. Sant Andreu, finalizó en octava posición.

La jornada dejó además una actuación muy destacada de Estella Tonrath Nollgen, del C.N. Terrassa, que fue segunda absoluta en la final A de los 100 espalda femenino y se proclamó campeona sub-20. En la misma prueba, Ania Cristina Buciu Bologa, del C.N. Llucmajor, también accedió a la final A, donde terminó sexta absoluta y segunda sub-20 (medalla de plata), reforzando el excelente papel de la natación balear en la espalda femenina.

En los 50 libre masculino, además del triunfo de Sergio de Celis y la presencia de Josep Castro en la final A, destacó la actuación de Víctor Martín Roig, del C.N. Voltor Balear, que firmó un tiempo de 23.27, estableciendo un nuevo récord de Baleares en piscina de 50 metros. Por su parte, Tiago del Po Vica, del C.N. Felanitx, logró una marca de 23.76, mejor marca territorial de 16 años en piscina de 50 metros.

Noticias relacionadas

En los 400 libre masculino, Marcos Sánchez González, del C.N. Sabadell, disputó la final B, donde finalizó en quinta posición. En la prueba femenina de los 400 libre, el C.N. Palma de Mallorca contó con doble presencia en la final B: Beth Abad Núñez fue cuarta y Maria Antònia Burguera Valens terminó novena. La representación del C.N. Palma de Mallorca también estuvo presente en los 200 estilos femenino, con Elisa Corradi, que compitió en la final B y finalizó octava.