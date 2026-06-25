El emotivo mensaje de Rudy Fernández a Baba Miller tras cumplir su sueño NBA: "Te lo mereces"

Rudy Fernández ha dedicado unas bonitas palabras a Baba Miller tras ser elegido en el número 36 del draft de la NBA por los Clippers de Los Ángeles. El palmesano, que conoce de sobra la mejor Liga del mundo tras su paso por los Blazers de Portland y los Nuggets de Denver entre 2008 y 2012, se ha rendido al jugador formado en el Bahía San Agustín. «No quería perder la oportunidad de felicitarte por esta elección de draft. Te lo mereces, sé que has luchado y has trabajado mucho para conseguir tu sueño. Se ha cumplido. Ahora disfrútalo. Que sepas que todo el país está muy orgulloso de que puedas representarnos en la mejor liga del mundo. Y como mallorquín, ser el tercer jugador que nos representa a una isla tan pequeña, pero tan grande a nivel baloncestístico. Enhorabuena, crack», ha expresado en un vídeo difundido por @NBAspain.

Miller será el tercer jugador nacido en Mallorca que disputa la NBA, ya que, además del propio Rudy, Álex Abrines jugó en los Thunder de Oklahoma entre 2016 y 2019.

La felicitación cobra aún más significado al recordar que ambos compartieron pista hace casi cuatro años. Fue el 23 de diciembre de 2021, cuando Baba Miller debutó con el primer equipo del Real Madrid en un partido de Euroliga frente al CSKA de Moscú.

Aquel día, marcado por las numerosas bajas del conjunto blanco a causa de la covid, el joven canterano tuvo la oportunidad de estrenarse junto a dos leyendas del baloncesto balear y español: Rudy Fernández y Sergi Llull. Baba disputó 1 minuto y 54 segundos, tiempo suficiente para cumplir un sueño y contribuir a la victoria madridista por 71-65.

Aquella noche supuso el primer contacto del mallorquín con la élite y, vista con perspectiva, fue uno de los primeros pasos de un camino que ahora le ha llevado hasta la NBA. Por eso, el mensaje de Rudy tiene también un componente simbólico: el reconocimiento de un referente a un jugador que años atrás compartió vestuario con él y que hoy continúa el legado del baloncesto mallorquín en la máxima competición mundial.