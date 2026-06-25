Tenis
Davidovich tumba con solvencia a Dimitrov en Santa Ponça
El español se medirá en las semifinales del Mallorca Championships al húngaro Marozsan tras vencer en dos sets al búlgaro
El tenista español Alejandro Davidovich logró un triunfo contundente contra el búlgaro Grigor Dimitrov por un doble 6-3 y jugará las semifinales del ATP 250 sobre hierba de Mallorca ante el húngaro Fabian Marozsan.
Davidovich arrancó el partido de la mejor manera posible, rompiendo el servicio de su rival en el primer juego, y llegó a lograr tres roturas para cerrar la primera manga con un 6-3. En el segundo set, los errores no forzados acabaron por decantar la balanza a favor del malagueño, que repitió el mismo marcador de la primera manga para cerrar su pase a semifinales en Santa Ponça.
Enfrente tendrá a Marozsan, que ganó en sets corridos al serbio Miomir Kecmanovic por 6-4 y 6-3 y se presenta como una seria amenaza en el camino de Davidovich hacia su primer título ATP.
La otra semifinal la protagonizarán el estadounidense Ethan Quinn y el portugués Nuno Borges, que vencieron al checo Vit Kopriva y al cabeza de serie número uno, Luciano Darderi, respectivamente.
"Estoy con mucha confianza"
El tenista español Alejandro Davidovich confesó sentirse "con mucha confianza" y espera un partido "durísimo" contra el húngaro Fabian Marozsan en semifinales.
"Obviamente estoy a buen nivel, sé que estoy con mucha confianza pero mañana es un partido durísimo, Marozsan es un jugador muy agresivo y sé que me lo pondrá muy difícil", comentó de cara al choque de este viernes.
"Hemos hecho un bloque muy bueno después de Roland Garros. Era lo que necesitaba yo también, un reseteo mental y físico y es lo que me está ayudando a nivel mental y físico", declaró sobre la mejoría física reflejada en la pista del Mallorca Country Club.
Respecto a su adaptación a la hierba: "Al final me adapto muy bien, pero no tengo resultados en hierba. Si se me diese bien tendría alguna final y aún no la tengo", insinuó.
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