El CN S'Arenal abre las inscripciones para la 62ª edición del Gran Día de la Vela - Bufete Frau

El Club Nàutic S’Arenal ya ha puesto en marcha la logística de una nueva edición del Gran Día de la Vela - Bufete Frau, una de las grandes citas de la vela ligera balear y uno de los eventos deportivos más emblemáticos del calendario del club.

El pasado lunes 15 de junio se abrieron oficialmente las inscripciones para la regata, que se celebrará del 21 al 30 de agosto en aguas de la bahía de Palma. Desde entonces, numerosos regatistas procedentes tanto de clubes de las Islas Baleares como de fuera del archipiélago ya han comenzado a realizar sus preinscripciones para participar en una edición que volverá a reunir a una amplia representación de la vela base y de competición.

El Anuncio de Regata ya se encuentra disponible en el TOA de la web oficial del evento, www.grandiadelavela.com, donde los participantes pueden consultar la información relativa a la prueba, las clases convocadas, el programa y el procedimiento de inscripción.

En esta edición se darán cita regatistas de las clases Optimist, Optimist D (iniciación), Techno 293, iQFOiL, ILCA 6, ILCA 4 y 420, además de la celebración del Team Racing Optimist por clubes. Asimismo, una de las jornadas volverá a estar reservada, como ya es tradición, para la participación de las clases de crucero y vela latina, reforzando el carácter transversal de una regata que reúne a diferentes generaciones y modalidades de navegación.

El Gran Día de la Vela - Bufete Frau se ha consolidado como una de las regatas de referencia para los jóvenes navegantes, no sólo por su volumen de participación, sino también por el ambiente deportivo, divertido y social que genera durante sus jornadas de competición. La cita volverá a convertir al Club Nàutic S’Arenal en punto de encuentro para regatistas, entrenadores, familias y clubes, reforzando el papel del club como uno de los grandes impulsores de la vela ligera en Baleares.

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Durante los próximos meses, el Club Nàutic S’Arenal continuará trabajando en la organización de un evento que requiere un importante despliegue técnico, deportivo y humano, tanto en tierra como en el agua. La regata volverá a contar con diferentes campos de regata, divididas en áreas de competición y con un amplio equipo organizativo para garantizar el correcto desarrollo de una prueba que, año tras año, sigue creciendo y manteniendo intacto su espíritu.