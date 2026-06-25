NBA
Los Clippers eligen al mallorquín Baba Miller en el número 36 del draft
El alero de 22 años, formado en la Universidad de Cincinnati, se convierte en el tercer español en el draft tras Aday Mara y Sergio de Larrea
EFE
El mallorquín Baba Miller fue seleccionado este miércoles por Los Angeles Clippers en el número 36 del draft de la NBA, convirtiéndose así en el tercer español elegido este año después de Aday Mara y Sergio de Larrea.
Miller, de 22 años, proviene de la Universidad de Cincinnati, con la que disputó un sólido 'March Madness' de la NCAA que le puso en el escaparate para los equipos de la NBA.
El alero, que debutó con el Real Madrid en 2021 con solo 17 años, también había pasado por Florida State y Florida Atlantic tras dar el salto al baloncesto universitario estadounidense.
"Toda mi carrera, todo el trabajo que he realizado y todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí me han preparado para este momento. Ahora solo tengo ganas de ponerme a trabajar", afirmó Miller tras ser seleccionado por los Clippers.
"Soy un jugador muy versátil. Defensivamente puedo defender varias posiciones y aportar intensidad, y además siento que mi capacidad para generar juego es una parte muy importante de quién soy y de lo que hago en la pista. Estoy muy ilusionado", añadió.
Anoche, durante la primera ronda, Mara fue elegido en el número 13 por los Golden State Warriors, mientras que Larrea recaló en los Dallas Mavericks tras ser seleccionado en el número 25.
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