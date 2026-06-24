Virginia Torrecilla se pone al mando del Manacor femenino

Fichaje mediático y ambicioso. El Club Esportiu Manacor anuncia la incorporación de Virginia Torrecilla como nueva directora deportiva de la sección femenina y da un paso adelante en el panorama autonómico y nacional. El conjunto manacorí da un golpe sobre la mesa y suma a su equipo una figura que ha sido y es trascendental y referente en el mundo del fútbol balear.

Con un bagaje espectacular como jugadora, Virginia Torrecilla estuvo en la élite durante más de 10 años en los que conquistó 7 títulos nacionales. Defendió los colores del Collerense (2009-12), FC Barcelona (2012-2015), Montpellier (2015-2019), Atlético de Madrid (2019-2023) y Villarreal (2023), además de vestir la camiseta de la Selección Española en 68 ocasiones. Sin duda, Torrecilla ha abierto el camino del fútbol a muchas de las jugadoras que hoy en día están en las máximas categorías, es por ello por lo que su figura trasciende de lo puramente deportivo.

Ahora, la de Cala Millor afronta un nuevo reto profesional y cambia los terrenos de juego por las oficinas. Virginia Torrecila coge los mandos de la dirección deportiva del Manacor femenino. Una estructura compuesta por cinco equipos, liderados por el amateur que está compitiendo en la Tercera RFEF. El conjunto manacorí finalizó la liga 2025/26 en cuarta posición, luchando hasta las jornadas finales por el ascenso a Segunda RFEF.

Torrecilla, así, se enfrenta al reto de confeccionar una plantilla competitiva en la categoría para intentar luchar por subir de categoría y dar un salto de nivel en el fútbol femenino manacorí. Además, el Manacor podría incluso aumentar su cuota de jugadoras y construir más equipos formativos para tener una base más amplia y sólida para crecer como institución dedicada al fútbol femenino.

De hecho, el Manacor está realizando unas jornadas de puertas abiertas a cualquier niña que quiera probarse en el club y formar parte de este nuevo proyecto liderado por una de las mejores jugadoras de la historia de las Illes Balears.

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Sin duda, el Manacor da un paso adelante en el fútbol femenino y apuesta por las jugadoras para dar más oportunidades a las niñas de que puedan cumplir sus sueños y ser, algún día, como Virginia Torrecilla.