Baloncesto
Sergi García lanza y lidera el Basketball Camp de Pollença
El jugador mallorquín del Movistar Estudiantes dirigirá el campus del 20 al 25 de julio
El Polideportivo Municipal de Pollença acogerá la formación veraniega que combinará tecnificación, competición y formación
Sergi Amorós
Sergi García expande su talento. El mallorquín del Movistar Estudiantes organiza y dirigirá el Sergi García Basketball Camp que se se celebrará en Polideportivo Municipal de Pollença del 20 al 25 de julio. El jugador de 29 años presenta la primera edición de un campus dirigido a jugadores y jugadoras que realizarán entrenamientos técnicos, vivirán situaciones reales de juego y competición a la vez que desarrollarán la transmisión de valores como el esfuerzo, el compañerismo y la disciplina.
El campus estará coordinado por Marc García y contará con la presencia de Sergi García. El jugador mallorquín buscará así transmitir su calidad y sus valores en la pista a los 90 participantes que realizarán el campus. El base de Movistar Estudiantes estará acompañado por quince personas más de staff que le ayudarán a hacer de este campus unas jornadas en las que los participantes experimentarán un desarrollo formativo completo.
Sergi García afronta este verano tras ser una figura importante en la rotación de Movistar Estudiantes y disputar la Final Four de ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional. El base mallorquín vivirá la siguiente temporada en el conjunto madrileño con el objetivo de intentar subir de categoría y consolidarse en la plantilla como un jugador destacado.
- El Supremo confirma la sentencia a favor de la plantilla del Tren de Sóller y la empresa se abre a negociar un nuevo convenio colectivo
- Transformación de GESA y la fachada marítima de Palma: 76 millones de euros y obras terminadas en 2029
- Muere un hombre de 58 años mientras trabajaba en una obra en Pollença
- El refugio de Amber Heard en Mallorca tras su mediático juicio con Johnny Depp: un pequeño pueblo del Pla donde intentó empezar de nuevo
- La Ley Ómnibus del Govern ya permite ampliar los chiringuitos de las playas de Mallorca y reducir todavía más la separación mínima obligatoria entre ellos
- Consulta aquí el programa de la gran noche de Sant Joan de Palma
- El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa
- Un cine extinguido, una antigua escuela de música, una mezquita y una iglesia evangélica: el carrer del Regal, la calle donde Son Gotleu aprendió a organizarse