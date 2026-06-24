Sergi García lanza y lidera el Basketball Camp de Pollença

Sergi García expande su talento. El mallorquín del Movistar Estudiantes organiza y dirigirá el Sergi García Basketball Camp que se se celebrará en Polideportivo Municipal de Pollença del 20 al 25 de julio. El jugador de 29 años presenta la primera edición de un campus dirigido a jugadores y jugadoras que realizarán entrenamientos técnicos, vivirán situaciones reales de juego y competición a la vez que desarrollarán la transmisión de valores como el esfuerzo, el compañerismo y la disciplina.

El campus estará coordinado por Marc García y contará con la presencia de Sergi García. El jugador mallorquín buscará así transmitir su calidad y sus valores en la pista a los 90 participantes que realizarán el campus. El base de Movistar Estudiantes estará acompañado por quince personas más de staff que le ayudarán a hacer de este campus unas jornadas en las que los participantes experimentarán un desarrollo formativo completo.

Noticias relacionadas

Sergi García afronta este verano tras ser una figura importante en la rotación de Movistar Estudiantes y disputar la Final Four de ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional. El base mallorquín vivirá la siguiente temporada en el conjunto madrileño con el objetivo de intentar subir de categoría y consolidarse en la plantilla como un jugador destacado.