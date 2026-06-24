El Rafa Nadal Open regresa a Manacor para reunir a las futuras estrellas del tenis mundial

La Rafa Nadal Academy volverá a convertirse este verano en el epicentro del tenis profesional con la celebración de la octava edición del Rafa Nadal Open by Movistar, torneo perteneciente al ATP Challenger Tour que se disputará del 31 de agosto al 6 de septiembre en las pistas rápidas de la Academia en Manacor.

Desde su creación en 2018, el torneo se ha consolidado como una de las citas más prestigiosas del circuito Challenger, reuniendo cada año a destacados jugadores del circuito profesional y a jóvenes talentos llamados a convertirse en protagonistas del tenis mundial.

El propio Rafa Nadal, principal impulsor del evento, ha destacado la importancia que tiene el torneo para la Academia y para Mallorca: "El Rafa Nadal Open es una semana muy especial para todos nosotros. Nos permite acercar el tenis profesional a Mallorca y ofrecer a los jugadores un entorno en el que puedan competir al máximo nivel. A lo largo de estos años hemos tenido la suerte de recibir a grandes tenistas y ver cómo muchos jóvenes han dado aquí pasos importantes en sus carreras. Estamos muy orgullosos de la evolución que ha tenido el torneo y seguiremos trabajando para que cada edición sea aún mejor que la anterior."

Un año más, los miles de aficionados que se congregarán en las gradas de la Rafa Nadal Academy tendrán la oportunidad de disfrutar en directo de grandes jugadores del circuito profesional y de algunas de las promesas más destacadas del tenis internacional.

A lo largo de sus siete ediciones anteriores, el torneo ha contado con la participación de grandes nombres del tenis internacional como Carlos Alcaraz, Andy Murray, Marin Cilic, Fernando Verdasco o Pablo Andújar, además de numerosos jugadores que posteriormente han logrado consolidarse entre la élite del tenis mundial.

La edición de 2025 tuvo además un significado muy especial para la Rafa Nadal Academy, ya que Daniel Rincón se proclamó campeón del torneo convirtiéndose en el primer jugador formado en la Academia en conquistar el título en Manacor ante su público.

El palmarés del torneo incluye a Bernard Tomic (2018), Emil Ruusuvuori (2019), Lukas Lacko (2021), Luca Nardi (2022), Hamad Medjedovic (2023), Duje Ajduković (2024) y Daniel Rincón (2025), reflejando la capacidad del Rafa Nadal Open para reunir cada año a algunos de los jugadores más destacados del ATP Challenger Tour y a futuras estrellas del tenis mundial.

Con miles de espectadores en cada edición, el Rafa Nadal Open by Movistar se ha consolidado también como uno de los principales acontecimientos deportivos y sociales del verano en Mallorca. La celebración del torneo refuerza el compromiso de la Rafa Nadal Academy con el desarrollo del tenis internacional y con la organización de competiciones de referencia que permiten a los jugadores seguir creciendo dentro del circuito profesional.